Roony Bardghji opta por una salida del Barça

Todavía queda para que el mercado de invierno alce el telón de forma oficial, pero con la temporada ya finalizada y el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, son muchos los movimientos de jugadores en todos los equipos. En clave Barça, antes de irse de vacaciones, Hansi Flick habló con todos sus jugadores para comunicarles los planes que tenía para cada uno de ellos. Lo hizo también con Roony Bardghji después de que el joven extremo sueco de veinte años haya tenido muy poca participación en su primer curso vestido de azulgrana.

El entrenador alemán fue claro con el extremo. Sabe que tiene por delante a Lamine Yamal, el mejor futbolista del planeta, y que los minutos serán difíciles para él. Está satisfecho con el trabajo del extremo y valora su esfuerzo en los entrenamientos, aunque quizá esperaba algo más de él cuando Lamine se lesionó en la parte final de la temporada. De todos modos, Flick ha dejado en manos de los jugadores la elección de su futuro.

Las palabras de Flick han sido recogidas por el futbolista, que ya ha comunicado a su representante que es partidario de una salida en busca de más minutos, habiéndose ya iniciado conversaciones con la dirección deportiva azulgrana. Si se acepta la salida de Roony Bardghji en busca de minutos habrá que ver la manera como se produce. Al jugador le gustaría que fuese en calidad de cedido para poder volver al Barça, pero habrá que ver si desde la dirección deportiva se apuesta por ello o se busca un traspaso para llenar algo las arcas del club, teniendo en cuenta la ambición en materia de fichajes, pues ya se ha llegado a un acuerdo con el Newcastle por Anthony Gordon y se aspira a fichar a un delantero centro. En cualquier caso, si Bardghji se marchase traspasado, el club azulgrana se reservaría una opción para que el sueco volviese al Barça dada la juventud y la calidad que atesora el futbolista azulgrana.

Sus números

Bardghji llegó al Barça el pasado verano procedente del Copenhague por 2,5 millones de euros y fue directamente a formar parte de la plantilla del primer equipo. Ha disputado un total de 28 partidos, marcando solo dos goles, uno en la Liga y otro en la Supercopa de España. Sus minutos han sido pocos, un total de 872, siendo uno de los futbolistas menos utilizados por Flick. Con contrato hasta el 30 de junio del 2029, su valoración según la web especializada Transfermarkt es de 15 millones de euros. Quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a última hora tras haber estado en las últimas convocatorias.