Roony Bardghji, bajo lupa en el Barça

La lesión de Lamine Yamal ha abierto las puertas a las oportunidades para Roony Bardghji. El sueco es el único futbolista de un perfil similar al de Rocafonda para ser titular en el carril diestro a pierna cambiada frente a Osasuna este sábado, si bien existen otras alternativas.

Roony sustituyó a Lamine cuando se lesionó en el partido frente al Celta, mientras que fue titular en Getafe, donde estuvo 60 minutos sobre el terreno de juego. La comparación con Lamine sería injusta, pero el delantero del Barça tampoco tiró la puerta con sus actuaciones.

Roony Bardghji, en acción en el partido ante el Celta cuando sustituyó a Lamine Yamal / Dani Barbeito

La falta de ritmo de competición es comprensible para un futbolista que solo ha tenido 721 minutos en la presente temporada, repartidos en 25 partidos oficiales en los que ha marcado dos goles y ha repartido cuatro asistencias. Anotó en la Liga frente al Betis y en la Supercopa de España contra el Athletic Club.

La vuelta de Raphinha

Bardghji tiene hasta final de temporada para reivindicarse, aunque está por ver la paciencia que tendrá Hansi Flick. La recuperación de Raphinha está al caer y el brasileño puede adaptarse bien en la banda derecha. Una posición en la que actuaba en el Leeds United y en su llegada con Xavi Hernández en el en banquillo.

Raphinha podrá por fin volver a vestirse de corto / Valentí Enrich

Por tanto, Roony podría quemar su último cartucho frente a Osasuna, donde la alternativa sería la de situar a Marcus Rashford de titular a pierna natural. El delantero inglés rinde mejor por la izquierda, pero en caso de necesidad también puede amoldarse a la derecha.

Otros futbolistas como Fermín, Dani Olmo o Gavi tienen una polivalencia que les permite adaptarse prácticamente a cualquier posición del campo, sin olvidar a Ferran Torres, extremo derecho nato en el Valencia, aunque esta campaña casi siempre ha actuado de delantero centro.

Opción de mercado

En cualquier caso, una buena actuación de Roony saldría muy a cuenta al Barça tanto a nivel deportivo como mercantil. En el aspecto futbolístico podría servir para demostrar que tiene nivel para actuar en el FC Barcelona, mientras que económicamente podría aportar mucho rédito.

Roony destacó en el Copenhague y el Barça pagó dos millones de euros / Liselotte Sabroe / EFE

El joven futbolista, de 20 años, ha subido su cotización desde que está en el FC Barcelona. El club pagó 2 millones de euros al Copenhague para hacerse con sus servicios, mientras que su precio de mercado, según el prestigioso portal 'transfermarkt' es de 15 millones.

El Barça podría obtener una buena venta y ayudar a que su economía coja un impulso para llegar a la ansiada regla del 1:1 y poder fichar de una vez por todas sin las restricciones que impone LaLiga.