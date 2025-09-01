Roony Bardghji, inscrito como jugador del Barça Atlètic

El Barça ha encontrado una solución con Roony Bardghji. El sueco ha sido finalmente inscrito como futbolista del Barça Atlètic. La dificultad para generar fair-play suficiente durante la última jornada del mercado ha llevado al club a la determinación de que conste esta temporada como futbolista del segundo equipo a través de la Federació Catalana.

A sus 19 años, Roony puede ayudar al segundo equipo en ocasiones puntuales, si bien la intención es que esté en dinámica del primer equipo. El delantero jugó uno de los amistosos del Barça Atlètic esta pretemporada y, como mínimo, hasta enero se ha encontrado esta solución.

El primer equipo del Barça puede recurrir a él en cualquier momento para entrar en las convocatorias. El Madrid ha actuado de forma similar con Franco Mastantuono, al que ha inscrito con el dorsal 30 del Castilla, pero juego habitualmente con el primer equipo.

Aunque se trata de una situación poco habitual, incluso se habló que podía ser impugnable para cualquier rival, es una fórmula que utilizan todos los clubs con los jóvenes que alternan el primer equipo con el segundo.

Roony es un futbolista que ha convencido a Flick durante la pretemporada. Tiene un muy buen uno contra uno y podría ayudar a desatascar partidos. Flick lo tendrá como una alternativa, igual que Marc Bernal, quien también competirá con ficha del filial.

En estos momentos solo queda por solucionar el caso de Héctor Fort. El lateral apunta a una cesión, el Mallorca es el equipo mejor situado, y se encuentra en una situación igual que la de Roony.

Héctor Fort no puede ser inscrito como jugador del primer equipo y, de continuar, lo haría con dorsal del filial, aunque estaría en el día a día trabajando con Hansi Flick.

Cabe recordar que el Barça Atlètic jugará esta temporada en Segunda Federación y el debut será el próximo 7 de septiembre ante el Porreres en el Johan Cruyff.