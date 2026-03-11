Roony Bardghji, sobre su infancia: "Cuando era pequeño veía los partidos del Barça con mi padre"

Roony Bardghji se ha consolidado como uno de los nombres más prometedores del FC Barcelona. El sueco, nacido en Kuwait, comenzó a destacar en equipos juveniles como el Kallinge SK, el Rödeby AIF y el Malmö FF, hasta que en 2020 dio el salto al FC Copenhague.

El extremo derecho fichó por el Barça en el verano de 2025, firmando un contrato que lo vincula al club hasta el 30 de junio de 2029. Su primer gol como azulgrana llegó el 6 de diciembre ante el Betis, en un partido en el que además dio una asistencia.

El futbolista nació en una familia siria y vivió sus primeros años en Kuwait. A los cinco años, su familia se mudó a Suecia debido al conflicto en Siria, estableciéndose allí junto a su hermano Rayan.

Desde pequeño mostró pasión por el fútbol, aunque su amor por el Barcelona comenzó gracias a su padre: "Creo que es por mi padre. Años antes de que yo naciera, empezó a seguir al Barcelona, y cuando llegó Messi, se enamoró de él. Y cuando yo nací, siempre me hacía ver los partidos de Messi y del Barcelona".

La familia Bardghji enfrentó grandes desafíos al instalarse en Suecia. Rola, su madre, relató: "Empezar de nuevo con dos niños de seis y dos años y sin una red de contactos no fue sencillo".

A pesar de las dificultades, sus padres siempre apoyaron su pasión por el fútbol: "Mi padre siempre tuvo el sueño de que mi hermano y yo jugáramos al fútbol, y en Europa hay más oportunidades que en Oriente Medio. Esa fue otra de las razones por las que nos mudamos también".

Sobre su llegada al FC Barcelona, el joven extremo afirmó: "Jugar en el Barça es un sueño desde pequeño. Cuando era pequeño veía los partidos del Barça con mi padre. Siempre fuimos aficionados del equipo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Me esforcé mucho para llegar hasta aquí y lo he conseguido, pero esto solo es el comienzo. Mi sueño es ganar todos los títulos con el Barça: Champions, Liga...".