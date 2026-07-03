Roony Bardghji, indultado en Suecia

Roony Bardghji podría regresar antes de lo esperado a la selección absoluta de Suecia. El extremo del FC Barcelona, que se quedó sorprendentemente fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026 tras un conflicto interno con el cuerpo técnico y parte del vestuario, ha recibido ahora un mensaje conciliador por parte del seleccionador Graham Potter después de la eliminación de Suecia frente a Francia.

El técnico inglés, cuestionado sobre el futuro internacional de los tres jóvenes que dejó fuera del Mundial —Roony Bardghji, Williot Swedberg y Hugo Larsson—, ha asegurado que ninguno de ellos está descartado para las próximas convocatorias.

Roony Bardghji con la selección de Suecia / @svenskfotboll Svensk Fotboll

"La puerta no está cerrada"

"Ahora es momento de pensar en la concentración de septiembre. La puerta no está cerrada. El grupo ha funcionado muy bien durante el Mundial, pero es normal que haya movimiento en la plantilla. Así es el fútbol. La puerta está abierta y veremos qué pasa", ha señalado Potter.

Las palabras del seleccionador suponen un importante cambio de tono respecto a lo ocurrido en mayo, cuando decidió dejar fuera a Bardghji incluso de la prelista de 50 futbolistas que optaban a disputar el Mundial.

Una ausencia marcada por la polémica

La exclusión del jugador azulgrana no respondió únicamente a criterios deportivos. Según desveló entonces el diario sueco Aftonbladet, la decisión estuvo motivada por el malestar generado tras la repesca mundialista frente a Polonia.

Bardghji no disputó un solo minuto en aquel encuentro y su reacción posterior no gustó ni al cuerpo técnico ni a buena parte del vestuario. Mientras el resto de la selección celebraba la clasificación para el Mundial, el extremo permaneció aislado y visiblemente molesto, una actitud que fue interpretada internamente como una falta de compromiso con el grupo.

El futbolista también habría trasladado su descontento por la falta de oportunidades y pidió explicaciones al seleccionador, un episodio que terminó por convencer a Potter de dejarle fuera de la gran cita internacional.

Roony celebra su gol en la Supercopa / Associated Press/LaPresse / LAP

Un verano decisivo para Roony

Las declaraciones de Potter llegan en un momento clave para el futuro del extremo azulgrana. Bardghji tiene sobre la mesa varias opciones para salir este verano en busca de los minutos que difícilmente encontrará en el Barça, donde la competencia con Lamine Yamal reduce considerablemente sus oportunidades.

En este contexto, el Brighton ha aparecido como uno de los posibles destinos para el extremo sueco. El conjunto inglés sigue muy pendiente de la posible salida de Yankuba Minteh y, si finalmente se produce, podría lanzar una ofensiva definitiva por el futbolista azulgrana. En el Camp Nou no descartan una operación mediante un traspaso con opción de recompra, una fórmula que permitiría al club mantener el control sobre un jugador en el que siguen confiando de cara al futuro.