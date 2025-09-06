Roony Bardghji: "He tenido muchas conversaciones con Flick"

Roony Bardghji está teniendo sentimientos encontrados en sus primeros pasos como jugador del Barça. Por una parte, la alegría de estar cumpliendo un sueño y estar dejando muy buenas sensaciones en sus primeras apariciones. Por otra, los problemas del club con las inscripciones que le han impedido debutar en partido oficial.

Estos días se encuentra concentrado con la selección sub'21, donde ya fue uno de los grandes protagonistas en el triunfo ante Armenia (3-0) con un tanto a lo Panenka y una asistencia en el primer partido de clasificación para el Europeo. Tras el encuentro, el sueco aclaró que en ningún momento se planteó, ni el Barça ni él, jugar con el filial. Roony también concedió una entrevista a 'Fotbollskanalen', en la que analiza sus primeros meses de azulgrana y habla de algunos de sus nuevos compañeros.

El sueco se muestra ambicioso y subraya que espera tener mucho protagonismo cuando le pregunta por sus objetivos. “Tener muchos minutos. Es una temporada larga con muchos partidos en muchas competiciones. Estoy seguro de que voy a tener bastante tiempo de juego. Solo tengo que mostrar de lo que soy capaz y, por supuesto, tener paciencia al principio. Todos los que están jugando ahora tampoco entraron directo desde el inicio; toma un poco de tiempo. Pero después, se trata de adaptarse y demostrar lo que uno puede hacer.”

Roony asegura haber encontrado en Hansi Flick un entrenador muy comunicativo. “Es un técnico increíble. No voy a entrar en detalles, pero es un entrenador y una persona fantástica. Sabe cómo hablar con sus jugadores. Hemos tenido muchas buenas conversaciones, así que me siento bien".

Una relación especial con Rashford y el nivel de Pedri

Otras figuras importantes que ha encontrado en el vestuario son los jóvenes y Marcus Rashford, con el que coincidió en el mismo hotel las primeras semanas. "Al principio estuve mucho con Rashford, ya que ambos éramos nuevos. Es amable. Muy relajado, tranquilo. No habla mucho. Ya había jugado contra él antes, y vivíamos en el mismo hotel. Éramos vecinos de habitación, así que naturalmente nos acercamos más, pero soy amigo de todos. Es un grupo fantástico. Es como una familia donde todos están muy unidos. Muchos de ellos crecieron y jugaron juntos desde el fútbol base. No es un grupo de amigos cerrado, sino que todos se mezclan con todos".

Además, el sueco no tiene dudas sobre qué futbolista le ha sorprendido más. "Cada vez que me hacen esta pregunta, respondo que Pedri. Creo que eso se nota también por televisión. Y al verlo en persona, uno se da cuenta de lo bueno que es”.

Roony asegura que está aprendiendo mucho rodeado de futbolistas de tanto nivel. "Es algo grande, por supuesto. Son jugadores fantásticos. Aprendes de ellos todos los días, especialmente de los que han estado aquí muchos años, como Lewandowski. Se aprende mucho. Son muy amables y te cuidan. Si necesitas algo, siempre están ahí para ayudarte”.