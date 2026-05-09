Roony Bardghji le gana la partida a Marcus Rashford en el clásico Barça-Madrid

Roony Bardghji no tuvo su mejor noche en Pamplona, tampoco había logrado sobresalir en Getafe, pero Hansi Flick está satisfecho con el rendimiento del sueco tras la lesión de Lamine Yamal y apunta al once este domingo (21.00 horas) en el clásico Barça-Real Madrid del Spotify Camp Nou, según lo ensayado por el técnico alemán en los últimos entrenamientos. De confirmarse su titularidad, significaría una nueva oportunidad para Bardghji de demostrar su potencial en un partido que concentrará toda la atención del mundo futbolístico.

Bardghji y Rashford se retan a balón parado / FC BARCELONA

Nueva oportunidad para Roony

Sería el tercer partido consecutivo de Roony Bardghji, coincidiendo con la lesión en el bíceps femoral de un Lamine Yamal que ya ha dicho adiós a la temporada con el Barça, aunque el de Rocafonda estará en el Mundial. Ya cuando se dolió Lamine en la recta final de la primera mitad contra el Celta, el sueco fue el elegido para reemplazarle. Tuvo una gran ocasión solo pisar el césped y cuajó una muy buena actuación contra los vigueses. Sus prestaciones bajaron en el Coliseum y El Sadar, aunque gozó de una buena ocasión en ambos partidos. En Getafe, combinó muy bien con Koundé en el minuto 35', pero su disparó salió desviado. Y en Pamplona, conectó un disparo seco al que le falto colocación y blocó bien Sergio Herrera.

Roony Bardghji, en acción en el partido ante el Celta cuando sustituyó a Lamine Yamal / Dani Barbeito

En ambos partidos dio la sensación de que a Roony le está costando asumir la presión de ser el relevo de Lamine Yamal al tener que ocupar su misma posición. Pero a buen seguro que sentirse más cómodo por la derecha que Rashford , las ayudas que puede darle al lateral derecho en la defensa de Vinicius Junior y tener delante a un Fran García al que puede hacerle un traje por velocidad y dribling pesan en la decisión de Hansi Flick.

Una elección que no es nada fácil, pues Marcus Rashford, que fue quien sustituyó a Bardghji ante Osasuna ya en la segunda mitad, tuvo muy buenos minutos contra los rojillos y resultó ser decisivo para una victoria que prácticamente sentenció el título liguero. La clase y la capacidad de 'congelar' el tiempo del inglés para sacarse desde la derecha un centro medido a la cabeza de Robert Lewandowski dejaron con la boca abierta a los allí presentes en El Sadar.

Rashford, números de impacto / Dani Barbeito

En todo caso, si Marcus Rashford no es de la partida no quiere decir que no vaya a ser importante en el clásico, pues el de Manchester ya ha demostrado que sale activado desde el banquillo y en momentos en los que los rivales ya están cansados, es capaz de marcar las diferencias. Un as en la manga que se guardaría Hansi Flick.

Lewandowski también se mantiene

Bardghji apunta al extremo diestro de un tridente en el que también se mantendrían Robert Lewandowski y Fermín López. Con el de El Campillo no había dudas, mientras que el 'killer' polaco mantiene una sana competencia por el '9' que benefició al colectivo en el último partido de Pamplona, pues ambos marcaron. Pero Lewy es quien está teniendo la confianza de su entrenador en los últimos partidos (sería su tercera titularidad consecutiva en LaLiga) y al Real Madrid le ha marcado 12 goles en 18 partidos con Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y FC Barcelona. Lo que funciona no se toca.