Roony Bardghji, la esperanza en la debacle

La nueva Suecia se tiene que edificar alrededor de futbolistas como Roony Bardghji. A la selección escandinava le espera un nuevo ciclo, porque el actual es insostenible. Al extremo azulgrana le ha tocado debutar en un momento muy crítico del combinado que dirige Jon Dahl Tomasson, y de hecho, sus dos partidos han significado derrotas ante Suiza (0-2) y Kosovo (0-1), pero aun así, se ha convertido en la esperanza a la que se agarran los apesadumbrados seguidores suecos.

Bardghji debuta con la selección absoluta de Suecia / X

Si en el anterior partido, la derrota 0-2 contra Suiza, su debut había supuesto un rayo de luz , este lunes volvieron a llamar la atención sus internadas y el descaro con el balón, pese a estar inmersa la selección sueca en una corriente tan negativa que le ha llevado a depender de una repesca (como campeona del grupo C-1 de la Nations League, pero no garantizada) para estar en el próximo Mundial.

Activo y sin premio

Roony Bardghji no fue titular en el Ullevi Stadium de Gottemburgo pero el seleccionador Jon Dahl Tomasson tuvo que recurrir al extremo azulgrana cuando Suecia ya perdía por contra Kosovo con un gol de Fisnik Asllani en el minuto 32 que, a la postre, fue definitivo.

Bardghji sustituyó en el minuto 46 al delantero del Kiel Alexander Bernhardsson y se mostró muy activo. Sacó los córners, se echó a la selección a sus espaldas en busca de un hilo de vida y protagonizó por su banda gran parte de los ataques de la selección sueca.

También lo dio todo en facetas defensivas y en el minuto 52 cometió una falta que no tuvo consecuencias. En el plano ofensivo, lo intentó a los 63 minutos, pero su disparo no encontró portería. Insistió el ex del Copenhague y diez minutos después volvió a probar el chut, pero fue rechazado por un sistema defensivo de Kosovo que dejó pocos resquicios.

Un mayor protagonismo

Las esperanzas se le fueron esfumando a Suecia y también lo notó Bardghji, presionado por un marcador tan inesperado como negativo. Muy pocos se podían imaginar esta situación cuando arrancó la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

A falta de dos jornadas, la selección que dirige un cuestionadísimo Jon Dahl Tomasson cierra la tabla del Grupo B con un solo punto de 12 posibles. Los próximos partidos los jugará Suecia en Ginebra contra Suiza y en casa frente a Eslovenia, y es de esperar una mayor presencia de Roony Bardghji en cuanto a titularidades y minutos de juego. Dentro de la debacle general, el azulgrana se lo ha ganado.