FC BARCELONA
Roony Bardghji no entrena con el grupo
El sueco, pendiente de inscripción, se ausenta de la sesión y jugará hoy un amistoso con el filial
Roony Bardghji no se ejercitó con el grupo en la sesión de este viernes y abandonó la Ciutat Esportiva con el visto bueno del club. La decisión no esconde lesiones ni polémica. Simplemente se debe a que por la tarde el filial disputa un amistoso ante el Atlètic Lleida y se considera que puede un paso para que el sueco sume ritmo mientras se resuelve su situación. El talento sueco, fichaje de club y con mirada al futuro, todavía no está inscrito en la competición y la entidad trabaja en ello a contrarreloj. La prioridad deportiva está clara, pero manda la economía.
En ese mismo amistoso también estará Héctor Fort. El canterano directamente no acudió a la Ciutat Esportiva y se sumará al filial azulgrana para acumular minutos antes de marcharse del Barça. Su salida parece inminente y, tras unas semanas de analizar propuestas, el lateral de Les Corts está a punto de abandonar el club. El cuerpo técnico considera útil que ambos compartan rodaje en un contexto de menor exigencia, a la espera de que el puzzle de altas y bajas permita a Bardghji dar el salto definitivo.
La hoja de ruta del Barça pasa en estos momentos por cerrar flecos pendientes y lograr la inscripción de Gerard Martín, Szczęsny y del propio Roony cuanto antes. El club pide prudencia confiante en que la situación se resolverá lo antes posible y mientras tanto el único recurso es la disputa de partidos amistosos, trabajo específico y cero alarmismos. La cita de hoy contra el Atlètic Lleida servirá para evaluar sensaciones y probarse en una categoría bastante inferior a la que el sueco jugará esta temporada.
- “Lo de Alexander-Arnold es una tragedia”
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Luz verde de la UEFA para jugar el primer partido fuera de casa
- Reunión por Marc Bernal: renovará y confianza total de Flick
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- Yerry Mina: 'Valverde no me habló en siete meses cuando estuve en el Barça