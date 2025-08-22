Roony Bardghji no entrena con el grupo

Roony Bardghji no se ejercitó con el grupo en la sesión de este viernes y abandonó la Ciutat Esportiva con el visto bueno del club. La decisión no esconde lesiones ni polémica. Simplemente se debe a que por la tarde el filial disputa un amistoso ante el Atlètic Lleida y se considera que puede un paso para que el sueco sume ritmo mientras se resuelve su situación. El talento sueco, fichaje de club y con mirada al futuro, todavía no está inscrito en la competición y la entidad trabaja en ello a contrarreloj. La prioridad deportiva está clara, pero manda la economía.

En ese mismo amistoso también estará Héctor Fort. El canterano directamente no acudió a la Ciutat Esportiva y se sumará al filial azulgrana para acumular minutos antes de marcharse del Barça. Su salida parece inminente y, tras unas semanas de analizar propuestas, el lateral de Les Corts está a punto de abandonar el club. El cuerpo técnico considera útil que ambos compartan rodaje en un contexto de menor exigencia, a la espera de que el puzzle de altas y bajas permita a Bardghji dar el salto definitivo.

La hoja de ruta del Barça pasa en estos momentos por cerrar flecos pendientes y lograr la inscripción de Gerard Martín, Szczęsny y del propio Roony cuanto antes. El club pide prudencia confiante en que la situación se resolverá lo antes posible y mientras tanto el único recurso es la disputa de partidos amistosos, trabajo específico y cero alarmismos. La cita de hoy contra el Atlètic Lleida servirá para evaluar sensaciones y probarse en una categoría bastante inferior a la que el sueco jugará esta temporada.