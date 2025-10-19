Roony Bardghji enciende la mecha

Roony Bardghji (19 años) fue una de las mejores noticias del triunfo agónico del Barça ante el Girona. El sueco apuntaba a una nueva titularidad, pero Flick terminó apostando por Lamine en el once. El alemán terminó reparando en Roony cuando el equipo estaba en el alambre. En el minuto 64, con el 1-1 en el marcador, y sustituyendo a la estrella del equipo. Un escenario que invitaba al nerviosísimo pero que solventó con personalidad.

El sueco tuvo un impacto fulgurante en una recta final de partido frenética. Ocupó la banda derecha y pronto dejó su sello: una asistencia de gol con el exterior que no aprovechó Rashford. Nadie podía creerse que el inglés no aprovechase un balón que solo que había que acompañar a la portería. Roony se inventó una asistencia formidable y fue uno de los delanteros más agresivos con el balón. Lo mejor que se puede decir de Bardghji es que toma buenas decisiones, a pesar de ser uno de los futbolistas más verticales del equipo.

Una marcha más

Ante el Girona disputó 26 minutos, tocó el balón 20 veces, acertó 12 de los 13 pases que intentó y ganó la mitad de duelos que intentó. También destacó por la presión sin balón. Bardghji volvió a rondar el gol y dejó de nuevo la sensación que hay un potencial por descubrir. La sensación que transmite es que cuando marque su primer tanto dará el salto definitivo. La mecha ya está encendida a la espera de su explosión definitiva.

Roony Bardghji estuvo muy activo en la recta final del partido / Dani Barbeito / SPO

En los últimos partidos ya está jugando con una marcha más y parece haber ganado velocidad cuando arranca con el balón. También en el parón transmitió esta sensación con Suecia. "Roony es un jugador de primer nivel. No lo veo como un talento que tenga una oportunidad, está consolidado. Está donde está por algo. Creo que llega con muy buena energía. Es una pena para él que estemos en esa situación y que perdamos. Pero para mí, creo que fue un rayo de luz para nosotros", dijo de él Isak, la gran estrella de su selección.

En el Barça, Flick sigue dándole minutos para que esté en dinámica y vaya recuperando sensaciones tras una temporada y media marcada por una grave lesión y pocos minutos. El alemán le tiene fe porque ve que está sabiendo convivir con la presión de todo un Barça y que tiene cualidades de primer nivel. En el tanto de Araujo demostró de nuevo su calma en el arranque de la jugada, De Jong le dio continuidad y el uruguayo remató como un ariete clásico.

En pretemporada fue una de las grandes sorpresas y en este arranque de temporada el sueco está tratando de ser mucho más que un futbolista de chispazos. Ese es su gran reto para llegar al siguiente nivel: trasladar su potencial a números reales. Parece cuestión de tiempo.