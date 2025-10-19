FC BARCELONA
Roony Bardghji enciende la mecha
El sueco tuvo un impacto fulgurante en el triunfo agónico ante el Girona y volvió a demostrar que tiene potencial para convertirse en uno de los tapados de la temporada
Roony Bardghji (19 años) fue una de las mejores noticias del triunfo agónico del Barça ante el Girona. El sueco apuntaba a una nueva titularidad, pero Flick terminó apostando por Lamine en el once. El alemán terminó reparando en Roony cuando el equipo estaba en el alambre. En el minuto 64, con el 1-1 en el marcador, y sustituyendo a la estrella del equipo. Un escenario que invitaba al nerviosísimo pero que solventó con personalidad.
El sueco tuvo un impacto fulgurante en una recta final de partido frenética. Ocupó la banda derecha y pronto dejó su sello: una asistencia de gol con el exterior que no aprovechó Rashford. Nadie podía creerse que el inglés no aprovechase un balón que solo que había que acompañar a la portería. Roony se inventó una asistencia formidable y fue uno de los delanteros más agresivos con el balón. Lo mejor que se puede decir de Bardghji es que toma buenas decisiones, a pesar de ser uno de los futbolistas más verticales del equipo.
Una marcha más
Ante el Girona disputó 26 minutos, tocó el balón 20 veces, acertó 12 de los 13 pases que intentó y ganó la mitad de duelos que intentó. También destacó por la presión sin balón. Bardghji volvió a rondar el gol y dejó de nuevo la sensación que hay un potencial por descubrir. La sensación que transmite es que cuando marque su primer tanto dará el salto definitivo. La mecha ya está encendida a la espera de su explosión definitiva.
En los últimos partidos ya está jugando con una marcha más y parece haber ganado velocidad cuando arranca con el balón. También en el parón transmitió esta sensación con Suecia. "Roony es un jugador de primer nivel. No lo veo como un talento que tenga una oportunidad, está consolidado. Está donde está por algo. Creo que llega con muy buena energía. Es una pena para él que estemos en esa situación y que perdamos. Pero para mí, creo que fue un rayo de luz para nosotros", dijo de él Isak, la gran estrella de su selección.
En el Barça, Flick sigue dándole minutos para que esté en dinámica y vaya recuperando sensaciones tras una temporada y media marcada por una grave lesión y pocos minutos. El alemán le tiene fe porque ve que está sabiendo convivir con la presión de todo un Barça y que tiene cualidades de primer nivel. En el tanto de Araujo demostró de nuevo su calma en el arranque de la jugada, De Jong le dio continuidad y el uruguayo remató como un ariete clásico.
En pretemporada fue una de las grandes sorpresas y en este arranque de temporada el sueco está tratando de ser mucho más que un futbolista de chispazos. Ese es su gran reto para llegar al siguiente nivel: trasladar su potencial a números reales. Parece cuestión de tiempo.
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo
- Rashford apunta al '9' y Balde podría ser la gran sorpresa en el extremo
- Edurne Pasaban, exalpinista (52 años), sobre la salud mental: 'Lo más difícil no era subir ochomiles, sino pedir ayuda