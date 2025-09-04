Roony Bardghji, dorsal 'oculto' en el Barça

El Barça Atlètic publicó este jueves la relación de dorsales para la temporada 2025/2026 que para el filial de Juliano Belletti arranca este domingo a las 12.00 del mediodía en el Estadi Johan Cruyf ante el Porreres. Una lista en la que aparecen los futbolistas con dinámica del primer equipo Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille y Dro, este con número de juvenil, y en la que a primera vista no sale Roony Bardghji... pero sí que está.

Aunque en la relación gráfica enviada por el FC Barcelona no está representando Bardghji, le corresponde al extremo sueco el dorsal 21, el único libre de la imagen. La explicación desde el club es que a Roony le corresponde el '21', porque para tener licencia es obligado asignarle un número entre el 1 y el 25, pero que no está publicado junto al del resto de sus compañeros porque es considerado, a todos los efectos, futbolista del primer equipo.

Al margen del sueco, del que Belletti ya sabe que no podrá contar con él en toda la temporada pese a ocupar un dorsal, el Barça Atlètic se ha reforzado con dos incorporaciones, la última la del guardameta de 25 años Emilio Bernad, y que lucirá precisamente el dorsal '25' en su espalda, mientras que el centrocampista Roger Martínez, actualmente lesionado, lucirá el '6'.

Guille se queda con el '10'

Los únicos jugadores que mantienen su dorsal con respecto a la pasada campaña son Dani Rodríguez (7) y Toni Fernández (16). El resto, han variado su numeración aprovechando las múltiples bajas que ha sufrido el segundo equipo barcelonista. Guillermo Fernández, por ejemplo, se ha quedado con el '10', un número siempre especial en Can Barça y que en el primer equipo lo porta la estrella Lamine Yamal.

Los que jugarán con dorsal de juvenil (superior al 25), pero que en muchos casos están ya establecidos en la dinámica del filial, son: Guillem Víctor (26), Quim Junyent (27), Pedro Rodríguez (28), Gistau (29), Juan Hernández (30), Max Bonfill (31), Hafiz Gariba (34), Campos (35), Adrián Guerrero (36), Sama Nomoko (37), Dro (38), Shane Kluivert (39) y Sala (41).

En este caso, quien destaca al club incluyéndole en la infografía facilitada a través de sus redes es Dro, que lo incluye junto a los del 1 al 25 (sin Bardghji), y es que hay que tener en cuenta que el gallego está incluso dentro de la dinámica del primer equipo con Hansi Flick.

Esta es la relación de dorsales:

1 Diego Kochen, 2 Joan Anaya, 3 Alexis Olmedo, 4 Álvaro Cortés, 5 Andrés Cuenca, 6 Roger Martínez, 7 Dani Rodríguez, 8 Brian Fariñas, 9 Víctor Barberá, 10 Guillermo Fernández, 11 Ureña, 12 Mbacke, 13 Eder Aller, 14 Tommy Marqués, 15 Walton, 16 Toni Fernández, 17 Jofre Torrents, 18 David Oduro, 19 Aziz Issah, 20 Marcos Parriego, (21 Roony Bardghji), 22 Xavi Espart, 23 Landry Farré, 24 Ibrahim Diarra, 25 Emilio Bernad