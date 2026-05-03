Roony Bardghji y la presión de jugar en el puesto de Lamine Yamal en el Barça

Vaya por delante que Roony Bardghji solo tiene 20 años y que Lamine Yamal solo hay uno. Pero las buenas actuaciones del sueco durante una gran fase de la temporada albergaron las esperanzas de disfrutar de su descaro y habilidad hasta final de Liga en ausencia del de Rocafonda.

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No en vano, ambos ocupan la misma posición en el extremo diestro y aunque la lesión de un compañero nunca es bienvenida, a Roony se le abrió la puerta de la titularidad de par en par y la oportunidad de dar un paso adelante que ahuyente los ‘fantasmas’ de mercado.

Reencontrar sensaciones

Puede ser por un exceso de responsabilidad, por intentar asumir un rol que no es el suyo, pero lo cierto es que a Roony Bardghji le está pesando como una losa.

Lamine Yamal y Roony Bardghji, en un entrenamiento / Dani Barbeito

Ni en Getafe ni sobre todo en Pamplona pudo irse de los rivales ni generar esa chispa que sí había encendido el sueco cuando le tocaba jugar solo en partidos puntuales por las molestias de la pubalgia que arrastraba Lamine.

Como en La Cartuja, donde Bardghi dio una exhibición de futbolista desequilibrante y que se atreve con todo. Un gol y una asistencia para su mejor partido esta campaña.

Pero el pasado sábado, ante Osasuna, Roony solo intentó dos regates. Uno le salió y el otro no. También disparó en un par de ocasiones. Uno lo atajó por bajo Sergio Herrera sin excesivos problemas y el otro fue bloqueado.

La sensación que dio desde la tribuna de prensa del feudo rojillo fue de estar algo agarrotado e indeciso. Bardghji acertó 1 centro de 5 intentados, según datos de Sofascore, perdió 14 posesiones y en el apartado defensivo, ganó solo 2 de 7 duelos.

José Ramón de la Fuente, tapando las goteras ante un divertido Hansi Flick / Dani Barbeito

LA REVÁLIDA DEL CLÁSICO

Hansi Flick está manteniendo la confianza en Roony Bardghji, apostando el técnico alemán por la opción más natural ante la baja de Lamine Yamal, que ha dicho adiós a la temporada en el Barça, aunque podrá estar en el Mundial.

En el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou, el extremo sueco podría tener una nueva oportunidad, una gran actuación ante el Real Madrid le catapultaría y daría un vuelco total a su situación.

Roony Bardghji, ante el Betis / Valentí Enrich

Pero habrá que ver si Roony sigue en el once de Flick, pues ha vuelto Raphinha y en anteriores ausencias de Lamine Yamal, el entrenador azulgrana se decantó más por cambiar de banda al brasileño que por el sueco, y entonces, darle la banda izquierda a Marcus Rashford. El inglés también podría quedarse en la derecha tras sus buenos minutos en El Sadar en esa posición.

Bardghji necesita soltarse, no pensar en la dimensión de a quién sustituye, porque es imposible ni siquiera acercarse a Lamine Yamal, y ser él mismo para volver a brillar.