Roony Bardghji no continuará en el Barça: reunión de Deco con su agente

Lo que era un secreto a voces ya está prácticamente confirmado. Roony Bardghji abandonará el Barça durante este mercado de fichajes. Según ha podido saber SPORT, Deco se ha reunido este viernes por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con Christian Emile, representante del extremo sueco, en un encuentro en el que se ha terminado de perfilar su salida. Este periódico fue testigo de la presencia del agente en las instalaciones azulgranas y de su posterior salida, y ha sido el periodista Fabrizio Romano el que ha avanzado que el futbolista no continuará en el club azulgrana.

La decisión llega después de varios meses en los que Bardghji ha demostrado que puede competir al máximo nivel siempre que ha tenido la oportunidad. El extremo ha aprovechado los minutos de los que ha dispuesto y ha dejado buenas sensaciones tanto para el cuerpo técnico como para la dirección deportiva. Sin embargo, su situación nunca ha sido sencilla. En su posición tiene por delante a Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo y un jugador indiscutible para Hansi Flick. Con un futbolista de ese nivel ocupando prácticamente todos los minutos, las opciones de Bardghji para tener continuidad eran muy reducidas.

Sin quejas ni malas caras

Pese a ello, en el club destacan especialmente la actitud que ha mantenido desde su llegada. Según fuentes azulgranas, Bardghji siempre ha mostrado un compromiso ejemplar, ha trabajado con intensidad en cada entrenamiento y nunca ha generado un problema por la falta de protagonismo. En el Barça agradecen que haya aceptado su rol con profesionalidad y consideran que su comportamiento ha sido impecable durante toda la temporada.

A falta de concretar el destino definitivo, todo apunta a que la operación se resolverá mediante un traspaso. Son varios los clubes que han preguntado por su situación en los últimos meses y existe confianza en que pueda cerrarse una buena venta. Además, la intención del Barça es reservarse un porcentaje de una futura venta, convencido de que el potencial del internacional sueco todavía está lejos de haber alcanzado su techo y de que puede revalorizarse todavía más en los próximos años.

Una 'nueva' política de fichajes

La operación encaja plenamente en la política deportiva que Deco ha impulsado desde su llegada y que en los últimos meses también lidera junto a João Amaral, nuevo responsable del área de scouting. La idea del club pasa por adelantarse a la competencia detectando jóvenes talentos antes de que exploten, incorporarlos por cantidades asumibles y aumentar su valor a través de su crecimiento en el Barça. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Bardghji, fichado por una cifra cercana a los 2,5 millones de euros tras imponerse al interés de otros grandes clubes europeos. Ahora, después de haber debutado con el primer equipo y haber demostrado su calidad cuando ha tenido oportunidades, el Barça espera obtener una importante plusvalía y, además, mantener un porcentaje de sus derechos económicos para seguir beneficiándose de una posible gran carrera del extremo sueco.