Roony Bardghji, una conexión especial con Rashford

A Marcus Rashford y Roony Bardghji se les vio durante la pretemporada que habían conectado. Los dos acaban de llegar al club y el sueco es uno de los jugadores con los que Marcus puede comunicarse en inglés de la plantilla. Dos aspectos que han facilitado que se les haya visto bastante juntos en los entrenamientos. Pero este verano no es la primera vez que coinciden.

Rashford vivió en directo el gran momento de la carrera de Roony hasta ahora. El inglés formaba parte de aquel United al que Bardghji marcó el gol in extremis (87') que dio la victoria al Copenhague (4-3) el once de noviembre de 2023. "Jugué contra él cuando estaba en Copenhague", recordó el inglés a SPORT. "Fue en la Champions y me acuerdo que entró en el partido y tuvo un gran impacto. Solo tenía 17 años y después le había perdido un poco la pista hasta ahora".

Así juega Roony Bardghji / YouTuBe

Un encuentro de Champions en el que Marcus fue titular y acabó siendo expulsado en el minuto 41'. Una entrada fortuita a Jelert propició la expulsión del inglés y terminó cambiando la dinámica del encuentro.

A partir de ese momento, el Cophenague empezó a remontar con los goles de Elyounoussi y Diogo Gonçalves de penalti. El United había empezado el encuentro adelantándose al marcador (se puso 0-2). El gol final hizo que Roony viviera su gran momento mediático y pasara a considerarse una de las grandes promesas de Europa, ya que solo tenía 17 años.

Esta temporada le ha llegado la gran oportunidad de su carrera y se ha incorporado al Barça, donde ha dejado muy buenas sensaciones en pretemporada. A la espera de poder ser inscrito, Rashford tiene claro lo que puede esperar de él la afición: "tiene la habilidad para jugar en el Barça".

El factor Joan Garcia

Otro de los nombres propios de los que habló fue Joan Garcia. El Barça echó de menos la temporada pasada un factor decisivo en el momento clave de la Champions y se espera un gran impacto del meta.

A Rashford le gusta lo que está viendo. "Creo que es un portero muy bueno y lo demostró en el primer partido, pero también en los entrenamientos", el británico no se muestra sorprendido por el nivel del potero y cree que será importante que no solo sea decisivo el portero.

"No me sorprende que los jugadores aquí sean buenos [sonríe]. Pero sí, creo que los jugadores en diferentes etapas de la temporada tendrán su momento; no solo el portero. Todos tendrán que dar un paso adelante en diferentes momentos. Así que, creo que la verdadera fortaleza estará en que los jugadores y el cuerpo técnico logren esa confianza. Cuanta más confianza tengamos en el campo, mejor será".