Roony Bardghji, un acierto del área de scouting

Roony Bardghji marcó su primer gol en partido oficial con el Barça el fin de semana en La Cartuja, donde aprovechó al máximo los minutos que le concedió Hansi Flick. Juega poco, como era previsible, teniendo en cuenta su juventud, el salto del fútbol danés al Barça y que, claro, es el suplente de Lamine Yamal en el extremo derecho. Sin embargo, mostró una clara línea ascendente para alegría del cuerpo técnico.

Su fichaje es una apuesta del área de scouting, que dirigía la temporada pasada Paulo Araújo, ahora desempeñando la misma función en el Oporto que preside André Villas-Boas. El ejecutivo portugués insistió en su contratación avalado por los informes de los ‘scouts’ y Deco, valiente, fue a por él. Se pagaron solo 2,5 millones de euros al FC Copenhague. Una contratación ‘low cost’ de aquellas que el club se puede permitir en esta etapa de reconstrucción financiera. Y su valor de mercado ya alcanza los 10 millones, y va a más.

El delantero sueco de origen sirio seguirá luchando para que su aclimatación al estilo Barça se traduzca en más protagonismo en la segunda parte de la temporada, cargadísima de compromisos y con un calendario sin respiro antes de la disputa del Mundial 2026.

La dirección deportiva, por su parte, sigue mapeando el mercado en busca de otras oportunidades de mercado. El área de scouting, que dirige desde el verano João Amaral, cuenta con la plena confianza de la estructura deportiva. El club está trabajando muy bien.

El ejecutivo luso, que estuvo en el Mundial Sub-17, indicó al ‘9’ egipcio Hamza Abdelkarim, uno de los nombres propios del torneo. Estaba en el radar de observación y su buen papel en Qatar aceleró su interés. Y, así como ocurrió con Bardghji, Deco ya trabaja en su incorporación. El Barça se ha adelantado a varios grandes competidores y el delantero ha comunicado a su club, el Al Ahly, que le deje salir.