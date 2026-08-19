Rooney: "Rashford tiene que cambiar su lenguaje corporal"

Wayne Rooney tiene claro qué debe cambiar Marcus Rashford para ganarse a toda la afición del United en un momento donde polariza las opiniones El exdelantero y máximo goleador histórico del club considera que el atacante tiene calidad suficiente para volver a rendir a su mejor nivel, pero identifica un aspecto concreto que debe corregir: su lenguaje corporal.

Rooney abordó la situación de Rashford en el podcast The United Stand, dirigido por Mark Goldbridge, y puso el foco en la actitud del delantero sobre el terreno de juego. “Es simplemente una cosa muy extraña con Marcus, porque sabemos que tiene la habilidad. Creo que lo ha demostrado. Para mí tiene que tener hambre. ¿Quiere jugar en el Manchester United?”, planteó.

El exinternacional inglés considera que Rashford debe recuperar primero la conexión con los aficionados. Y, para ello, entiende que hay una fórmula sencilla: trabajar y demostrar compromiso. “Lo primero que tiene que hacer para reconstruir la relación con los aficionados es trabajar duro y cuidar el lenguaje corporal. Puedes perder el balón, puedes cometer errores, pero si los aficionados ven que trabajas duro y te esfuerzas por el equipo, lo aceptan hasta cierto punto”, explicó.

“Tiene que cambiar su lenguaje corporal”

Rooney insistió especialmente en este aspecto y señaló que Rashford debería hacer autocrítica si quiere relanzar su carrera en Old Trafford. “Realmente necesita trabajar en su lenguaje corporal. Si eres lo suficientemente inteligente, piensas: 'Bueno, tal vez necesite cambiar algo, tal vez necesite hacer algo un poco diferente'”, apuntó el exjugador del United.

Para explicar lo que espera de Rashford, Rooney puso como ejemplo a Marc Cucurella. El lateral del Chelsea, según su comparación, tiene una actitud sobre el césped que transmite carácter y compromiso, incluso cuando las cosas no le salen bien.

“Es un jugador que querrías siempre en tu equipo por su lenguaje corporal. Es como una pequeña rata, toca la cara de la gente, es horrible jugar contra él”, bromeó Rooney. Y añadió: “Tiene un lenguaje corporal que demuestra que le importa, tiene carácter”.

El problema, para Rooney, aparece cuando un jugador transmite apatía: “Cuando estás en el campo de fútbol y las cosas no van bien para ti, y te ves apático y parece que no quieres estar ahí, eso es un gran problema”.

Por eso, si Rashford continúa esta temporada en el Manchester United, Rooney considera que el cambio debe empezar por él mismo: “Lo más importante para mí es que tiene que cambiar su lenguaje corporal y trabajar en ello”.

Noticias relacionadas

“Si se esfuerza, puede batir mi récord”

Pese a sus críticas, Rooney no ha perdido la confianza en el potencial de Rashford. De hecho, considera que el delantero es el jugador que más opciones tiene de superar su récord goleador con el Manchester United si recupera su mejor versión. “Si se esfuerza, Marcus es el único que puede batir mi récord de goles”, aseguró Rooney. El atacante regresa al club después de sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona.