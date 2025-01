Rooney, sobre la "humillante" la situación de Rashford: "Tiene que salir del club..."

Marcus Rashford está viviendo el peor momento de su carrera. El jugador del Manchester United no ha jugado ni un minuto en los últimos 11 partidos y ni siquiera está entrando en las convocatorias de Rúben Amorim. Al respecto de esta cuestión se ha pronunciado la leyenda de los 'red devils' Wayne Rooney, que ha tildado la situación de Rashford como vergonzosa.

En el podcast 'Stick to Football', Rooney ha relatado un episodio que vivió la pasada semana cuando fue a Carrington, el centro de entrenamiento del United, a llevar a sus hijos al partido: "Rashford estaba en el campo de entrenamiento con el preparador físico, pero estaba apartado, donde pasaban los padres para ver los partidos de los niños. Lo miré y pensé en lo vergonzoso que debía ser para él ver a los padres pasar por allí", ha dicho el exjugador del United.

En este escenario, Rooney cree que la situación es insostenible y que lo mejor para el jugador es salir del conjunto mancuniano. Así se lo dijo al propio Rashford: "He hablado con Marcus un par de veces y le he dado mis pensamientos y mi opinión. Le dije que tenía que dejar el club porque pase lo que pase en su vida y en el Manchester United, él no es el mismo. Si Marcus quiere empezar de nuevo, necesita salir del club".

Sin embargo, la leyenda del United tampoco ha exculpado la actitud del jugador en los entrenamientos, algo que también le ha reprochado públicamente su entrenador actual: "Que los entrenadores hayan declarado públicamente que no está entrenando bien es una locura. Con Marcus, ha sido una situación de parones y reinicios durante dos años. Es desalentador, uno debe mantener su orgullo personal".

Keane, muy duro con Rashford

Roy Keane, otra gran figura del United, ha ido más allá en la crítica hacia Marcus Rashford: "No entiendo lo que está pasando. Sobre todo si quieres irte, que es más bien una razón para entrenarse bien, para que cuando vayas a un nuevo club estés al día y cuando dejes el club al menos hayas demostrado una actitud decente. Debe estar avergonzado", declaró.