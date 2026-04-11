Un rondo infinito: la estadística que certifica el baile del Barça al Espanyol en la primera mitad

El derbi catalán dejó una radiografía estadística que explica, por sí sola, la distancia sideral que separó a ambos conjuntos sobre el césped. Más allá del resultado, un 2-0 al descanso, el despliegue del FC Barcelona supuso un ejercicio de superioridad técnica y táctica que dejó al Espanyol sin poder competir. Los datos reflejan un monólogo absoluto donde el balón fue propiedad privada del conjunto azulgrana, reduciendo al rival a un papel de mero espectador pasivo.

El indicador más demoledor de la primera mitad del encuentro fue la posesión. El Barça retuvo el esférico un 83,1% del tiempo, una cifra que roza lo inverosímil. El Espanyol, con un escaso 16,9%, vivió en un estado de persecución permanente, incapaz de ligar tres pases seguidos o de dar aire a su defensa. Esta acumulación de pases no fue inerte; la estructura del equipo permitió que el juego se desarrollara casi íntegramente en campo blanquiazul, sometiendo a la zaga perica a un desgaste físico y mental insostenible.

Volumen ofensivo y eficacia

La diferencia en la posesión tuvo una traslación directa al volumen de llegadas. El Barcelona generó 12 remates frente a los testimoniales 2 del Espanyol.

El control del espacio también se manifestó en los lanzamientos de esquina. Los 4 córners servidos por el Barça frente al único saque de esquina del Espanyol evidenciaron dónde se jugó el partido. El conjunto barcelonista vivió instalado en el último tercio del campo, forzando despejes continuos de una defensa que se vio superada por la amplitud de los extremos y la profundidad de los interiores. Los 2 fueras de juego señalados al ataque local fueron el único peaje de un equipo que buscó la espalda del rival con insistencia.

Impotencia y castigo defensivo

El Espanyol cometió 10 faltas, más del triple que las 3 infracciones del Barcelona, uno de los pocos mecanismos pericos para frenar el ritmo local. El Barça, que recuperó el balón mediante la presión posicional y no por contacto físico, demostró una limpieza defensiva absoluta.

El colegiado mostró 3 tarjetas amarillas a los jugadores del Espanyol, castigando la reiteración y la dureza de las entradas en zonas comprometidas, una para el Barça.