Roncero explota tras el veto al homenaje en el Camp Nou: "Es una falta de respeto a España"

La polémica estalló hoy en el Camp Nou, donde coincidieron 11 de los 26 campeones del mundo con la selección española: los 8 jugadores del Barça, además de Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte. Una presencia masiva que, según diversas voces, justificaba un homenaje institucional por parte del club azulgrana.

Sin embargo, la directiva decidió no realizar ningún reconocimiento tras el incidente que sucedió en Elche. Una decisión que ha generado un terremoto mediático y que ha tenido en Tomás Roncero a uno de sus críticos más encendidos.

La crítica de Roncero

El periodista denunció que "un señor (refiriendose a Laporta) ha decidido que no se hace un homenaje a casi la mitad de la selección española", pese a tratarse de un logro histórico. Según su visión, la negativa responde al temor de que "mil o dos mil aficionados quieran sacar la estelada y silbar el himno de España", algo que, afirma, no debería condicionar un acto de respeto institucional.

Roncero insistió en que la decisión supone "dar premios a los que se han salido con la suya", señalando que ese sector minoritario habría boicoteado un acto que involucra a todos los españoles y a todos los culés, incluidos los catalanes que se sienten españoles.

Los jugadores catalanes en el foco

El periodista cuestionó que nadie haya preguntado a los tres jugadores catalanes del Barça presentes si se sienten representados por la selección española. Mencionó explícitamente a Cubarsí, Eric Garcia y Dani Olmo, además de recordar que Pedri es canario y Gavi y Fermín andaluces.

Según Roncero, estos futbolistas "escuchan el himno de España y se les pone la piel de gallina", pero se ven obligados a "callar, porque os pagamos la nómina y ponemos esteladas".

Roncero también se refirió al incidente de Elche, calificándolo como "un tema policial" que debe resolverse entre las partes y con el informe del perito. A su juicio, el presidente del Barça "encontró la excusa perfecta" para evitar el homenaje.

El periodista sostiene que Joan Laporta no quería realizar ningún reconocimiento a España ni a los internacionales azulgranas: "Eso es falta de respeto a la selección española y al fútbol español, y lo ha hecho Laporta. Las cosas tienen nombre y apellidos."

La decisión del club y la reacción posterior han reabierto el debate sobre la relación entre el Barça, la selección española y la identidad de sus jugadores. Un episodio que, lejos de apagarse, promete seguir generando discusión en los próximos días.