Roncero lo tiene claro: "Quiero que Laporta gane las elecciones del Barça"

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, pero antes de llegar a esa fecha clave, el club vive este lunes una jornada decisiva.

La actualidad azulgrana pasa hoy por la entrega de las firmas necesarias para que los precandidatos puedan superar el corte y convertirse oficialmente en candidatos. El mínimo exigido es de 2.337 adhesiones válidas de socios y socias.

En medio de este escenario electoral, Tomás Roncero ha sorprendido con sus declaraciones en el programa 'Aquí Catalunya'. El fiel seguidor del Real Madrid ha asegurado que prefiere que Laporta continúe al frente del Barça: "Yo quiero que gane Laporta porque en su segunda etapa está totalmente gafado con la Champions y no se escapa ni siquiera a jugar una final".

Según el periodista, desde que el presidente azulgrana regresó al club, el Real Madrid ha seguido ganando Champions incluso sin Cristiano Ronaldo, mientras que el Barça ni siquiera ha disputado una final.

Aunque Roncero no le resta mérito a los logros nacionales del Barcelona, da a entender que los trofeos locales no le preocupan en exceso: "Gana títulos nacionales, títulos domésticos y entonces ahí no me hace pupa".

El periodista también ha destacado el carácter personal de Laporta, más allá de los resultados deportivos: "Quitando las butifarras que son groseras, en general tiene gracia, es carismático, es populista. Me gustaría verle conmigo en las peñas del Madrid, porque seguramente abrazaría a la gente. Tiene gracia, es un tío empático, un tío enrollado, es el típico tío para salir de fiesta".

Sobre la elección de continuar con Laporta, Roncero ha sido muy claro: "Me gustaría que siga Laporta, lo digo en serio, porque él asume que cada año va a ganar títulos nacionales, pero que la Champions va a seguir vedada para él, entonces no me quita el sueño".

El periodista ha cerrado su intervención con un toque de ironía: "Yo prefiero que siga Laporta, no sea que Víctor Font empiece a hacer las cosas con cabeza".