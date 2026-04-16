Ronaldinho se sincera: "Fue el peor día de mi vida"

Ronaldinho está considerado como uno de los jugadores más talentosos de la historia del fútbol. Nacido en Porto Alegre, destacó desde joven por su habilidad técnica y su creatividad, lo que le permitió dar el salto a Europa tras brillar en el Gremio.

El brasileño pasó por clubes como el Paris Saint-Germain y, especialmente, el FC Barcelona, donde vivió sus años más gloriosos. Conquistó el Mundial de 2002 con Brasil y fue galardonado con el Balón de Oro en 2005, dejando una huella imborrable en la historia del deporte.

Ahora, el exjugador ha estrenado un documental en Netflix en el que repasa los momentos más importantes de su vida personal y profesional. La producción aborda tanto sus éxitos en el fútbol como algunos de los episodios más difíciles que ha tenido que afrontar fuera de los terrenos de juego.

Entre esos momentos, Ronaldinho se sincera especialmente sobre dos episodios que marcaron profundamente su vida: la muerte de su madre, Doña Miguelina, y su paso por prisión en Paraguay en 2020.

El exfutbolista y su hermano fueron arrestados en Paraguay en marzo de 2020 tras participar en un evento benéfico. Según relata el procurador Federico Delfino, le convocaron para tratar un tema "muy puntilloso", ya que le mostraron la fotografía de un pasaporte paraguayo a nombre de Ronaldinho, algo que le llamó la atención y que terminó con la imputación de los brasileños.

Ronaldinho, durante su arresto domiciliario en Paraguay / EFE

Roberto de Assis reconoce en el documental que no actuó correctamente: "Un viaje importante y todo fue muy rápido. Confías en alguien, y ese alguien no cumple y te sorprende. Yo asumo toda la responsabilidad porque quizás debería haber estado más atento. Quizá debería haber tenido otra postura y fui negligente. Me lo creí (...) Fue duro".

Ronaldinho también se sinceró y reconoció que lo pasó muy mal: "Creo que la detención fue el peor momento, sin duda. Te meten en la cárcel cuando tú no has hecho nada para estar ahí y es horrible (...) Éramos dos hombres pasando por una situación muy difícil".

El documental también aborda uno de los momentos más dolorosos en la vida del exfutbolista: la muerte de su madre, Doña Miguelina, fallecida en febrero de 2021 a los 71 años tras contraer COVID-19.

Noticias relacionadas

Ronaldinho no oculta el impacto emocional que supuso su pérdida: "El peor día es cuando sabes que ya no tienes a alguien a quien vas a echar mucho de menos. Ya no tengo a mi madre. Fue el peor día. El peor día fue el día que perdí a mi madre".