Ronaldinho se sincera en un documental de Netflix sobre los secretos de su vida: el Barça, las fiestas y la cárcel en Paraguay

Esta semana, los usuarios de Netflix aficionados al fútbol están de enhorabuena. La plataforma lanzará este jueves 16 de abril ‘Ronaldinho, el único’ (‘Ronaldinho: The One and Only’ en inglés), un documental que repasa la trayectoria profesional y la vida fuera de los terrenos de juego del exjugador del FC Barcelona. La leyenda brasileña, sin ningún tipo de filtros, se sincera y revela varios secretos de su camino de joven promesa del fútbol a icono mundial del deporte.

En el documental, del que Netflix ya ha publicado varios avances, Ronaldinho explica, por ejemplo, que el “peor día” de su vida “fue el día en que perdí a mi madre”. “Es duro no tenerla”, confiesa antes de recordar un episodio que se repitió muchas veces durante su infancia: “Mi madre me mandaba al bar a avisar a mi padre cuando era la hora de cenar. No estaba muy lejos, así que iba haciendo malabares. Mi objetivo era llegar al bar sin que el balón tocara el suelo”.

“Mi vida, sinceramente, es una locura. Soy el rey de los planes imposibles. Nada me retiene, no estoy casado, simplemente vivo mi vida”, explica 'Ronnie' sobre cómo afronta el día a día años después de colgar las botas. Muchas cosas han cambiado respecto a su vida sobre el césped: "En el fútbol, cada miércoles y cada domingo empieza una nueva película. Si ganas, final feliz, nadie te dice nada. Si pierdes, es el drama y todo el mundo se te echa encima. Eso es el fútbol y siempre será así".

"Hice amigos en la cárcel"

Sobre su etapa en el Barça y su debut en la medianoche, "un horario pensado para mí" tal como bromea el exfutbolista brasileño, los testimonios de Joan Laporta y Leo Messi sirven para entender a la perfección el papel que tuvo. "El resurgimiento del Barça empezó con él", reconoce el presidente que lo fichó. "Era el líder del vestuario. La manera como me trató desde el primer día me facilitó las cosas. Me permitió relajarme y disfrutar de esos momentos. Siempre le estaré agradecido, ocupa un lugar especial en mi corazón", añade Leo.

Entre muchas otras cuestiones, Ronaldinho también expone su versión de su paso por la prisión de Paraguay por posesión de documentos falsos. “¡Hice amigos allí! Todo el mundo jugaba al fútbol, todo el mundo hacía deporte. Era una forma de olvidar lo que estaba viviendo. De hacer lo que más me gustaba. Allí también gané", explica.

"¿Las fiestas? Cada vez iba a peor"

Otro de los testimonios interesantes del documental de Netflix es el de Luis Fernández. El exentrenador francés no congenió con Ronaldinho en el PSG, justo antes de fichar por el Barça, y explica que las fiestas tuvieron mucho que ver en ello. Especialmente después del Mundial de 2002. "Cada vez iba a peor. Salía de fiesta la noche anterior a los partidos y volvía a casa a las 6 o 7 de la mañana, se acostaba al amanecer", destapa. "No tengo nada que decir", responde con una sonrisa el brasileño.

Ronaldinho sí que tiene buenas palabras hacia el presidente del PSG de esos años, Laurent Perpère: "Fue como un padre para mí. Tengo muchas cosas maravillosas que decir de él".

Además de todas las personalidades del mundo del fútbol mencionadas, en el documental también aparecen otras voces destacadas como Ronaldo Nazário, Neymar Jr, Roberto Carlos, Carles Puyol, Luiz Felipe Scolari o Gilberto Silva, entre otras.