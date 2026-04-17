Ronaldinho, sobre su infancia: "Mi padre siempre me dijo que jugara al fútbol tan simple como fuera posible"

La palabra que define a Ronaldinho a la perfección es "samba". Así lo demostraba en los terrenos de juego, donde con su fútbol hacía bailar a sus contrincantes. Pudo haber explotado aún más su talento, pero por diversas circunstancias su carrera fue de más a menos. El brasileño colgó las botas en 2018, cuando tenía 37 años.

El exfutbolista de Porto Alegre tuvo una infancia marcada por la humildad, donde se crió con su familia en un entorno en el que ponían el fútbol por delante de todo. Aprendió a jugar en la calle y, poco a poco, fue mejorando.

Uno de sus pilares fundamentales fue su padre, Joao de Assis Moreira, quien le decía que "era mejor aprender a dominar el balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie".

Sin embargo, Ronaldinho desveló en varias entrevistas que eso se lo decía su padre, ya que había un motivo de peso: "Lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas".

Su relación con su progenitor era ideal, pues recibió los mejores consejos que le podían dar. "Fuera de la cancha, me dijo que hiciera lo correcto y que fuera una persona honesta y directa", aseguró. En cambio, en los terrenos de juego le decía que "jugara al fútbol tan simple como fuera posible".

Ronaldinho siempre ha demostrado públicamente su cariño a toda la familia y, en una ocasión, desveló quién es "la mujer más importante de su vida": Miguelina, su madre, quien falleció en 2021.

La evolución de Ronaldinho / SPORT

En 2023, el de Porto Alegre dio la clave para los niños que quieren vivir del fútbol, algo que no es nada sencillo. Lo hizo en el evento 'Marca Sport Weekend', donde expresó que "a los niños les diría que se diviertan jugando al fútbol".

El extremo brasileño cumplió su sueño: ser futbolista de primer nivel. "Mi carrera es un sueño hecho realidad, ya que desde niño soñaba con ser conocido como futbolista. Ahora esto es una realidad y es un placer dejar este legado a otros niños y hacerlos creer que es posible convertirse en un ícono del deporte", desveló en una entrevista para ESPNDeportes.

Noticias relacionadas

Netflix ficha a Ronaldinho

Mañana, se estrena el nuevo documental sobre Ronaldinho, bajo el nombre 'Ronaldinho, el único' ('Ronaldinho: The One and Only' en inglés), donde se repasa la trayectoria profesional y la vida fuera de los terrenos de juego del exjugador del Barça.