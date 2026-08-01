Ronald de Boer avala la llegada de Ter Stegen al Ajax: "Puede aportar muchísimo"

La cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax entra en su recta final. El guardameta alemán abandonó este viernes la concentración del Barça en Inglaterra para viajar a Ámsterdam y completar los últimos trámites de la operación. Aunque el propio futbolista reconoció antes de partir que "no está todo hecho", la previsión es que, si supera la revisión médica, el acuerdo se haga oficial en las próximas horas.

Mientras tanto, una de las grandes leyendas del conjunto neerlandés y también ex del Barça, Ronald de Boer, ha dado su visto bueno al fichaje. En declaraciones concedidas a Eram News, el exfutbolista se mostró convencido de que el internacional alemán todavía puede marcar diferencias pese a las dudas surgidas tras su lesión.

"Conozco muy bien a Ter Stegen porque sigo al Barcelona constantemente. Era el mejor portero del mundo antes de su lesión, luego tuvo algunos problemas y su nivel bajó un poco. Sin embargo, creo que todavía es capaz de hacer grandes cosas", aseguró De Boer, que considera que el Ajax incorporará un portero de máximo nivel si finalmente se cierra la cesión.

El exinternacional neerlandés también puso en valor el trabajo realizado por la dirección deportiva del Ajax antes de lanzarse a por el guardameta blaugrana. "Creo que Jordi Cruyff estudió el asunto con mucho cuidado, especialmente en lo que respecta a su capacidad para recuperar la forma y comprobar que la lesión no le causará problemas en el futuro. Si ha dado el visto bueno es porque está convencido", explicó.

Para De Boer, el estilo de juego del alemán encaja perfectamente en la filosofía histórica del Ajax. "Es un muy buen portero y su estilo se adapta a la forma de jugar del Ajax y a la idea del entrenador. Puede aportar muchísimo al equipo, sobre todo por su experiencia y por la tranquilidad que transmite con el balón en los pies", afirmó.

Eso sí, el exjugador dejó claro cuál será la clave del éxito de la operación: "Solo espero que mantenga su estado físico, porque entonces volveremos a ver cosas maravillosas de él".

Ter Stegen afronta así un nuevo reto lejos del Camp Nou tras perder protagonismo en el nuevo proyecto de Hansi Flick con el fichaje el verano pasado de Joan Garcia. Si no surge ningún contratiempo durante las pruebas médicas, el Ajax oficializará en breve una incorporación que en Ámsterdam consideran estratégica para reforzar la portería de cara a la nueva temporada.