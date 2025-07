Ronald Araujo se queda en el Barça...por ahora

Ronald Araujo se quedará en el Barça salvo sorpresa mayúscula. La rebaja de cláusula de rescisión del uruguayo hasta los 65 millones de euros expira esta noche y en el club blaugrana no tienen constancia de que se vaya a realizar movimiento alguno. Araujo pasará a partir de ahora a una cláusula de 1.000 millones de euros, lo que obligaría a negociar a cualquier club interesado en este mercado de fichajes. El central uruguayo ha ido lanzando mensajes claros de su predisposición total a continuar y la realidad también es que el mercado de centrales se está moviendo muy poco hasta ahora.

Araujo tuvo la oportunidad de salir este mes de enero con una propuesta de la Juventus que rondó los 50 millones de euros. El Barça no le cerró las puertas, pero la dirección deportiva, con Deco al frente, acabó convenciéndole para que ampliara su contrato hasta el 2031. La figura de Hansi Flick y, sobre todo, la presión que realizó el vestuario blaugrana fue clave para lograr su continuidad. Araujo firmó una renovación a largo plazo subiendo algo su salario aunque es de los futbolistas que menos cobra de la plantilla en un momento en el que también ha perdido importancia en el once titular.

El Barça accedió a firmar esta cláusula liberatoria en los primeros 15 días de julio por expreso deseo del entorno del jugador. Querían una vía de escape en el caso de que deportivamente no entrara en los planes de Flick y tuvieran que buscar acomodo en otro proyecto deportivo. Deseaban un precio cerrado para evitar culebrones, pero finalmente no lo han utilizado. Araujo quiere seguir, Flick pidió su continuidad y su entorno tampoco ha encontrado ofertas convincentes en este periodo de julio.

La gran carta que jugó su entorno en enero fue la Juventus, club que ahora no está interesado en el central. El anterior director deportivo, Cristiano Giuntoli, fue destituido por la Juventus el pasado mes de junio cerrando esta puerta ya que era el gran valedor del fichaje. Los nuevos responsables deportivos tampoco han incidido en el tema porque tienen otras prioridades. El Bayern debe vender central para poder fichar y además se han hecho con Jonathan Tah y el Manchester United es una opción que ahora no se contempla porque no van a jugar competición europea este curso.

El Barça necesita una gran venta en este mercado y todo puede pasar de aquí a finales de agosto, aunque el nombre de Araujo se aleja de esta posibilidad. Y si Araujo no sale, Christensen puede pasar a primer plano. Deco ya dijo que sobraba un central y cuentan claramente con Eric Garcia, Íñigo Martínez, Cubarsí y ahora Araujo. Al danés le queda un año de contrato y tiene una ficha muy alta. Por ahora, Christensen no ha querido ni oír hablar de una salida aunque Hansi Flick podría hablar con él para forzar la situación como ya ha hecho con Ter Stegen. En el centro del campo, con el regreso de Marc Bernal, también hay un clarooverbooking.