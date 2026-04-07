Ronald Araújo y su mujer inauguran un podcast: "En casa yo siempre me disculpo el primero"

Ronald Araújo es un chico familiar. El central del FC Barcelona y de la selección uruguaya tiene dos hijas junto a su esposa, Abigail Olivera: Aitana, nacida en octubre de 2021, y Adara, nacida en febrero de 2024. La pareja, junta desde 2016, formalizó su relación con una boda en junio de 2025 en Montevideo.

El defensa vive una situación un poco más favorable en el Barça que en los últimos meses, después de que tuviera que apartarse del equipo durante unos meses, en una especie de 'baja por salud mental', tras estar muy tocado. El 'charrúa' se marchó a Tel Aviv en diciembre para hacer un 'reset'.

El jugador buscó estabilidad emocional y "paz espiritual" tras un periodo difícil marcado por lesiones, críticas y problemas de ansiedad que lo habían apartado temporalmente del equipo.

El FC Barcelona autorizó su ausencia para que pudiera centrarse en su bienestar mental y reconectar con su fe en "Tierra Santa". Tras su paso por Israel y Uruguay, Araújo se reincorporó a los entrenamientos con el Barça a principios de 2026, para la Supercopa de España.

Araújo, un jugador familiar... y cocinero

En su vida personal, Araújo es muy familiar y acogedor. Ha recibido a la plantilla del Barça en más de una ocasión, en su casa, con toda la mesa decorada de azulgrana. En sus redes sociales es común verlo dedicar sus logros a su familia, a quienes define como su 'refugio' en los momentos de críticas o lesiones.

Esta semana, ha realizado una actividad diferente, junto a su pareja. Se ha sometido a un 'test' de pareja: 'Lo que no sabías', en el que parece un nuevo pódcast que ha abierto la pareja para abrirse y explicar un poco su vida. En las preguntas, estaba el más dramático, el que se disculpa primero, el que cocina mejor y más hábitos comunes en una relación. Con un tono distendido y simpático, eligieron al 'más probable'.

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El juego lo ganó su pareja, Abigail, aunque són un 'dúo' muy similiar y compatible. Veremos más episodios más adelante.