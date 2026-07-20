Ronald Araujo, la gran novedad para empezar la semana en el Barça

La gran novedad en el entrenamiento de este lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper fue el regreso del primer capitán. Ronald Araujo, que ya estuvo el pasado lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper revisando la lesión que se produjo antes de empezar la Copa del Mundo y saludando a staff y compañeros, se incorpora a la pretemporada del FC Barcelona.

Ronald Araujo revisó su lesión en la revisión médica en el inicio de la pretemporaa del Barça / David Bernabeu

El charrúa es el primer mundialista en volver a la dinámica del club azulgrana. El resto (14 contando a Cancelo) lo irá haciendo paulatinamente. El siguiente debería ser Frenkie de Jong, pero lo cierto es que el neerlandés regresó con una lesión de rodilla de la Copa del Mundo y la entidad barcelonista todavía no ha hecho oficial el alcance de la dolencia, si bien los cruzados estarían descartados.

Uno de los líderes

Ronald es uno de los líderes del vestuario. Viene de vivir una temporada complicada, seguramente una de las más complejas a nivel anímico de su carrera. Pasó por un proceso muy duro de salud mental que lo mantuvo varios meses alejado de la dinámica de vestuario y de club y luego la misión fue ir volviendo y encajando de nuevo. Valiente por salir a la palestra y hacer visible algo a lo que estamos muy poco acostumbrados en el mundo del fútbol.

Araujo, durante un encuentro con el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El uruguayo, como decíamos, pudo volver a competir (esa fue la mejor noticia). No tuvo toda la incidencia que, seguramente, hubiese querido. Pero la temporada estaba en su fase decisiva y Hansi Flick apostó por futbolistas que venían con más rodaje de competición. Eso sí, la actitud del '4' fue intachable.

Quiere hacerse con un puesto

Ahora Araujo vuelve dispuesto a convencer al técnico germano. Con la renovación de Christensen, el roster de centrales cuenta con Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Araujo, el danés y Álvaro Cortés. También se ejercita Hafiz Gariba estos días, si bien sabe que su puesto será el filial azulgrana. Ronald disputó varios encuentros el pasado curso de lateral, otra opción a tener en cuenta. A partir de aquí, estas próximas semanas el técnico alemán debe situar todo.

Ronald Araujo, con Uruguay / EFE

No solo tiene una charla pendiente con Araujo, como se ha venido publicando en varios medios estos últimos días, sino con otros integrantes del primer plantel. En principio, cuenta con todos, pero será sincero con cada situación y la posición desde la que va a partir cada futbolista, si bien la meritocracia será, como siempre, la base de todo.

Lesión olvidada

Araujo empezará a otro ritmo respecto a sus compañeros, que llevan ya ocho sesiones en las piernas. Se pondrá con los preparadores para ir cogiendo ritmo, una vez, a priori, la lesión de antes de empezar el Mundial está olvidada (cabe recordar que hizo un viaje exprés a Barcelona para ponerse hacer tratamiento en el club azulgrana). No pudo disputar ni un minuto (estaba listo ya para las eliminatorias, pero Uruguay cayó en fase de grupos).