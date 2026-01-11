Ronald Araújo entra en la convocatoria para la final de Supercopa

Ronald Araújo vuelve a entrar en una convocatoria 47 días después. El central uruguayo viajó con la expedición azulgrana a Arabia Saudí y hoy ha entrado en la lista definitiva para disputar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

El defensor charrúa decidió tomarse una pausa por motivos de salud mental después de la dura derrota del Barça por 4-0 en Stamford Bridge, un golpe anímico importante para el vestuario. Tras viajar a Tel Aviv en un viaje espiritual y unas navidades en Uruguay junto a su familia, Araújo se sentió con fuerzas para regresar tras el parón navideño y desde hoy ya volverá a estara a disposición del técnico Hansi Flick en un partido de máxima exigencia, aunque sin presión para ser titular.

Once con novedades

En cuanto al once inicial, la principal novedad está en la entrada de Robert Lewandowski por delante de Ferran Torres. En defensa estarán Balde, Eric García, Cubarsí y Jules Koundé, mientras que el centro del campo estará formado por Fermín, Pedri y Frenkie de Jong. En ataque, acompañando al ya mencionado Lewandoski, estarán Lamine Yamal y Raphinha.

Por el lado blanco, la ausencia más destacada será la de Kylian Mbappé, que no partirá como titular y empezará la final desde el banquillo, en un duelo que promete máxima tensión y un título en juego.