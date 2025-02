Ronald Araujo en el engranaje de Flick

Le costó mucho al Barça ante el Alavés en una primera mitad densa. Se topó el cuadro de Flick con un bloque de hormigón muy compacto y que apenas presentaba fisuras. Tampoco los azulgranas se mostraban fluidos. Sin ideas para romper ese mínimo espacio que dejaba entre sus piezas el equipo de Coudet. Un par de fogonazos (brillantes, eso sí) de Lamine Yamal y poquito más.

En estos contextos en los que el rival está con el bloque tan bajo y compacto, los centrales son, probablemente, los jugadores de campo que más contacto tienen con el balón. Todo inicia en ellos, pero muchas veces todo vuelve a ellos porque el equipo lo que hace es un ejercicio de paciencia, de mover de un lado al otro buscando hueco e intentando hacer bascular al otro equipo.

CONTACTO CONSTANTE CON EL BALÓN

Y, en esa línea, Ronald Araujo y Cubarsí fueron muy protagonistas. Más suelto en este contexto y con más capacidad para hacer daño entre líneas el de Estanyol y con más problemas para ser profundo y resolver entrando tanto en contacto con balón el charrúa.

Ronald Araujo en la la recaudación de Relatos Solidarios / JAVI FERRÁNDIZ

Tanto, que Hansi Flick decidió sustituirlo al descanso para dar entrada a un perfil con mejor pie en salida como Eric Garcia. También 'empujó' a tomar esa decisión al técnico germano la amarilla que había visto Ronald, claro. El equipo jugó más fluido en la segunda mitad. No solo por eso movimiento, sino por más ajustes que realizó el preparador azulgrana.

Contactamos con el analista de fútbol de Catalunya Ràdio, Esport 3 y Movistar Marc Mayola para arrojar un poco de luz sobre esas dificultades que tuvo Araujo y por qué se produjeron. Es algo corregible, por supuesto.

Con el rival tan cerrado atrás necesitas centrales que pueden hacer pases tensos por dentro y superar líneas

"La cuestión ante equipos que te esperan, que no te presionan arriba, un jugador poco creativo con el balón como Ronald lo que hace es entorpecer la salida, hacerla más lenta y que sus pases no tengan sentido. Lo que hacía, básicamente, era acercarse a Koundé en conducción y darle el balón. Con esto no atraes a nadie, no superas línea. Lo hizo 17 veces. No es solo responsabilidad suya, ojo, los centrocampistas también deben colocarse bien a la espalda de los rivales y no lo estaban haciendo bien", valora Mayola.

Araujo celebra su gol ante la Atalanta / VALENTI ENRICH

"Araujo no tiene la visión y el atrevimiento como sí tienen Cubarsí o Iñigo o Eric para hacer pases tensos por dentro para deshacerte del rival. O si busques el alejado, Lewandowski en punta para que descargue de cara, tercer hombre, recibe centrocampista, que lo ve todo de cara y ya lo ves de otra forma. Obligas al rival a un dispendio de energía y concentración mucho más bestia", añade el analista.

Araujo es una bestia parda y toda la vida ha suplido carencias tácticas con su potencia

"Flick tenía a Boateng y Alaba en el Bayern. Boateng era muy bueno con balón, muy atrevido y muy rápido. Alaba igual. Eran los dos centrales ideales para Flick. Araujo es una bestia parda y toda la vida ha suplido esas carencias tácticas con su fortaleza condicional. Y ahora debe estar mucho más concentrado para mantener la línea. Temas de posicionamiento, perfil corporal, gestión de la línea defensiva. Por ahora le está costando con Flick", desgrana Mayola.

Es pronto y hace apenas una semanas que juega con asiduidad bajo este nuevo sistema y paradigma de Flick. Aspectos que Hansi está ya trabajando a nivel específico con él. "Tiene mucho potencial, es rápido, es fuerte, choca, es potente por arriba. Pero creo que debe dar un paso al frente en el resto de aspectos para poder ser indiscutible para el técnico alemán".