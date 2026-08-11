Ronald Araujo, sin cláusula del miedo tras el acuerdo Barça-Liverpool

Ocho años después de haber firmado por el Barça (un 29 de agosto de 2018), Ronald Araujo posó con una camiseta diferente a la del Barça. Se hizo rarísimo ver al charrúa con la casaca del Liverpool en el anuncio oficial. Hasta hace un par de días era la máxima representación del cuadro azulgrana sobre el césped portando el brazalete de capitán. Pero todo se precipitó tras el stage de Inglaterra.

Araujo firmando su nuevo contrato / Liverpool

Como contamos en SPORT, Flick mantuvo una charla con él sincera y directa. Y el alemán le confesó que no lo iba a tener fácil para disfrutar de protagonismo. El entrenador le explicó que su idea inicial pasa por alinear a un central zurdo puro y que Pau Cubarsí es una pieza intocable en el esquema. Al no poder garantizarle el protagonismo que buscaba, la postura de Flick cambió el escenario de Araújo.

Los contactos

A pesar de su compromiso e historia en el club, esa falta de garantías de minutos llevó al jugador y a su entorno a activar la búsqueda de una salida. La respuesta no tardó en llegar desde la Premier League. El pasado miércoles, el Liverpool contactó con los representantes de Araújo para sondear su fichaje. El club inglés arrastra carencias en el centro de la zaga: Konaté se ha marchado, Virgil van Dijk y Joe Gomez acumulan ya cierta veteranía, y la incorporación reciente de un central joven como Jeremy Jacquet, aún falto de experiencia, no ofrecía garantías inmediatas.

Charla con Araujo

Este mismo miércoles, Andoni Iraola habló directamente con Araújo para convencerlo, explicándole el proyecto y su papel para formar un tándem defensivo de primer nivel junto a Van Dijk.

Ronald Araujo, esta pretemporada / FC Barcelona

El Liverpool cubre la totalidad de la ficha de Ronald y se establece en el acuerdo una opción de compra de 55 millones de euros. Flick habló en la rueda de prensa posterior al triangular de Udine sobre el charrúa, lo alabó pero también dejó caer que en el estilo del cuadro barcelonista no encaja tanto.

No permitido por la FIFA

Como curiosidad, en caso hipotético de que se vieran las caras Barça y Liverpool en Champions Ronald podrá disputar el encuentro con normalidad, puesto que la FIFA no permite la opción de añadir esa famosa 'cláusula del miedo' que sí está permitida en España. Ha sucedido en varias ocasiones cuando el club azulgrana ha cedido futbolistas a equipos de la Liga. Los casos más recientes, Nico González, Abde, Pablo Torre o Ez Abde. Es algo que el club azulgrana suele ejercer. Si el destino quiere, el charrúa podrá jugar ante el que ha sido su equipo durante ocho años.