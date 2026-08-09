Ronald Araujo aterriza en un Liverpool convulso

Ronald Araujo ya está en Liverpool, donde llegó el domingo por la tarde acompañado de su familia. El central uruguayo será oficialmente nuevo futbolista 'red' cuando haya pasado la revisión médica y firmado el contrato de cesión con opción de compra a final de temporada. Se espera que todos estos trámites, pues el acuerdo está cerrado, se lleven a cabo este lunes.

La esposa de Araujo colgó en Instagram una imagen del viaje de la familia a Liverpool / Instagram

El charrúa está muy ilusionado con esta nueva etapa y convencido de que era el paso que debía tomar. El propio Hansi Flick, a la finalización del triangular en Udine, explicó en rueda de prensa que lo había visto "feliz" cuando se despidió de sus compañeros y del staff técnico. El alemán quería seguir contando con Ronald esta campaña, pero a la vez, también le había explicado la situación y el uruguayo era consciente de que no iba a tener las oportunidades que deseaba.

Le esperan con los brazos abiertos

En Liverpool le esperan con los brazos abiertos, y más tras el desastre defensivo de los dos últimos partidos. El conjunto entrenado por el español Andoni Iraola ha encajado siete goles, un 2-4 contra el Leeds United y un 2-3 este mismo domingo frente al Mónaco. En el primero, la pareja de centrales del conjunto 'red' estuvo formada por Ifeanyi Ndukwe y en el segundo, se incorporó ya Van Dijk (formó pareja con Ndukwe), pero los problemas atrás siguieron.

Perfil Opta - Ronald Araújo, destino Anfield / Perform

En Liverpool ya esperan un tándem formado por Van Dijk y Araujo que asegure contundencia y velocidad. La Premier League arranca para los 'reds' el próximo 23 de agosto en Newcastle y los de Iraola necesitan ajustar bien su sistema defensivo si quieren aspirar a un título que volverá a estar muy disputado entre los grandes del fútbol inglés.

El Barça, a la expectativa

Ronald Araujo jugará en el Liverpool como cedido hasta el próximo 30 de junio y los 'reds', que asumen todo su salario hasta final de temporada, se reservan una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros.

En la última temporada en el cuadro azulgrana, el uruguayo jugó un total de 38 encuentros (1.614 minutos) y marcó 4 goles. Y en el global como jugador del primer equipo del FC Barcelona, sus cifras se elevan a 213 encuentros y 14 tantos, lo que no está nada mal para un defensa que mantiene la vocación ofensiva de sus inicios futbolísticos.

El Barça espera que Ronald Araujo tenga una muy buena temporada en Liverpool para volver a ser un jugador importante, pues tiene contrato hasta 2031, o para que el Liverpool ejerza la opción de compra y deje una importante cantidad en las arcas.