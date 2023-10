Ronald Araujo acabó con rampas

El uruguayo se retiró renqueante, aunque no debería tener problemas para jugar en Granada "En otros momentos, estos partidos los empatábamos o los perdíamos", destacó el central

Robert Lewandowski no fue el único futbolista del Barça que acabó con problemas físicos el duelo ante el Oporto. Ronald Araujo se retiró del césped de Do Dragao con rampas y cojeando visiblemente. Como en el caso del delantero polaco, sin embargo, no parece que el central uruguayo vaya a tener problemas para entrar en la convocatoria del próximo encuentro liguero en Granada.

En el caso de Araujo, sin embargo, hay que ir con precaución, teniendo en cuenta su historial de lesiones. No en vano, el uruguayo acaba de salir de una de ellas. Pese a esos pequeños problemas, el central acabó el encuentro sacando balones ante la presión del Oporto, que intentó hacer valer su superioridad numérica tras la expulsión de Gavi.

La cara de Araujo al acabar el encuentro invitaba a pensar que esos pequeños problemas físicos solo eran producto del esfuerzo acumulado. Sin más. De hecho, el central se limitó a valorar la victoria del Barça, sin profundizar en esas rampas.

"Venimos de dos años que no son buenos en la Champions League y hay que destacar esta victoria, que nos sitúa como líderes en solitario del grupo", destacó un Araujo que destacó la mejora competitiva del equipo: "En otros momentos, estos partidos los empatabamos o los perdíamos". En este sentido, el central valoró el salto cualitativo que ha dado la plantilla: "Han llegado jugadores de mucho nivel que han sido campeones de Europa y estamos formando un gran grupo".

En este sentido, destacó la incorporación de Joao Cancelo, un perfil que la plantilla no tenía: "Es un lateal nato y hera importante para nosotros umar un jugador como él. Nos está dando muchísimo".

Araujo acabó resaltando que el equipo dejara una vez más la portería a cero: "Defensivamente hicimos un gran partido, en la línea de la pasada temporada. Eso es lo que nos va a dar victorias".