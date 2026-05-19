Ronald Araujo (27 años), futbolista del FC Barcelona: "A los 16 años seguía viviendo con mis padres en un pueblo de Uruguay"

Ronald Araujo se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona en los últimos años, aunque la realidad del central uruguayo no siempre fue así. Antes de consolidarse como uno de los líderes del Barça, el jugador vivía lejos del foco mediático del fútbol europeo.

Durante su visita a 'La Revuelta', el defensa repasó algunos de los momentos más importantes de su vida y sorprendió contando cómo cambió todo en muy poco tiempo: "Lo del fútbol me pasó muy rápido porque a los 16 años estaba todavía con mis padres en mi pueblo Rivera (Uruguay)".

El jugador azulgrana también recordó el esfuerzo de su familia durante aquellos años antes de llegar a la élite del fútbol mundial: "Mi padre trabajaba en la forestación y mi madre limpiaba casas".

Ronald Araujo explicó que en aquella época jugaba al fútbol amateur en Rivera y que todo cambió a los 17 años cuando apareció la oportunidad de probarse en un equipo de la capital uruguaya.

"Estuve seis meses en juveniles y subí al primer equipo en Rentistas, en Segunda División de Uruguay. Allí estuve un año y luego me fui otra temporada a Boston River en Primera División, y ya me fichó el Barça", declaró.

Ronald Araujo, en 'La Revuelta' / RTVE

El central uruguayo reconoció que nunca supo que había ojeadores siguiéndolo mientras jugaba: "Los ojeadores están en todos lados. Yo no me enteré que tenía alguien pendiente de mí, y mejor porque si no me hubiese puesto muy nervioso", afirmó entre risas.

El defensa recordó el momento exacto en el que descubrió que podía llegar a fichar por algún equipo de Europa: "Un jueves estaba durmiendo la siesta en casa, me llama mi representante y me dice: 'te tienes que ir a Europa'. A los dos días cogí el avión".

Ronald Araujo contó que aterrizó en Madrid sin saber cuál sería su destino. Tenía propuestas de varios clubes, aunque finalmente decidió apostar por el Barça B: "No sabía a dónde iba, llegué a Madrid, tenía opciones de equipos de Primera División pero elegí el Barça B. Gracias a Dios salió muy bien".