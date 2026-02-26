La "rompedora" propuesta de Víctor Font: “Reduciremos el precio de los abonos del Camp Nou hasta un 75%"

A “18 días” de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, dato que él mismo se encargó de remarcar antes de presentar “una de las propuestas estrella de nuestro proyecto social”, Víctor Font anunció que, si los socios le dan confianza el próximo 15 de marzo, “reduciremos el precio de los abonos del Spotify Camp Nou hasta un 75%”. “Queremos que el Estadi se vuelva a llenar de socios y socias”, proclamó el líder de ‘Nosaltres’ este jueves.

Font explicó cómo funcionará su “rompedora” propuesta: “Cada socio podrá escoger a tres socios de su entorno y estos cuatro aficionados contarán como un abonado. Si este grupo acude a un mínimo de un 80% de los partidos, la temporada siguiente tendrá un 50% de descuento respecto al precio. Si la fidelidad se mantiene a estos niveles, el próximo año la rebaja será del 75%. Esta reducción se mantendrá siempre que también lo haga el nivel de asistencia”. “Queremos recuperar esa tradición tan antigua en el Barça de compartir el abono con la familia y los amigos. Y que el socio, el verdadero propietario, sea el principal beneficiado”, añadió.

Víctor Font, que recordó que su precandidatura aboga por la recuperación de los precios de los abonos del Barça “de antes de ir a Montjuïc, no los actuales” y que en su primer año de mandato “reformaría los estatutos para que cualquier junta directiva del futuro pretendiera modificarlos debiera pasar por Asamblea”, explicó que esta medida tendría un impacto de unos 10 millones de euros anuales en las cuentas del club que compensaría “obteniendo más ingresos de otras áreas”. “Con la comisión de 50 millones a Darren Dein tendríamos para cinco años de esta política”, bromeó.

“¿Las encuestas? Ya veremos las firmas”

Preguntado por las encuestas publicadas en los últimos días, en las que Joan Laporta es el gran favorito y Marc Ciria irrumpe con fuerza, Víctor Font opinó que “la primera encuesta real será la presentación de las firmas y, la segunda, el día de las elecciones”. “Es importante entender que esto va de si hay una mayoría social que quiere un modelo de gobernanza como el de Laporta o un modelo contrapuesto. Sabemos que la mayoría está a nuestro lado. El reto que tenemos es que se movilice”, agregó.

Preguntado por el ritmo de recogida de firmas de ‘Nosaltres’, Font se mostró “optimista y muy contento con el apoyo recibido”. “El gran problema que tenemos es que el sistema es muy rudimentario. La logística es muy completa y hemos tenido que repartir 40.000 papeletas por todo el mundo, pero el volumen de firmas está creciendo exponencialmente”, sentenció.