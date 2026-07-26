El rompecabezas de la portería del Barça: carpetas cerradas, dos salidas pendientes y una última decisión

Si el verano pasado fue el de la inversión estratégica en un arquero de presente y futuro como Joan Garcia, en la presente ventana del mercado de fichajes la dirección deportiva del FC Barcelona se está centrando en solucionar el 'overbooking' en la portería que se avecinaba tras el regreso de varios futbolistas cedidos a otros clubes. Deco y las personas de su máxima confianza llegan a finales de julio, en esta carpeta, con buena parte de los deberes hechos.

La salida de Ter Stegen, a punto de caramelo

Era, por cuestiones económicas y de salud, el caso más complicado de resolver. Y, si nada se tuerce, será la próxima operación en materializarse y oficializarse. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, Ter Stegen no entraba en los planes de Hansi Flick y aceptó salir cedido al Ajax de Míchel, con quien coincidió el año pasado en Montilivi.

Ter Stegen, entrenando con el Barça / FCB

En las últimas horas se han desencallado los asuntos fiscales que 'bloqueaban' el movimiento y a principios de la semana que viene su llegada a Ámsterdam debería ser una realidad. El teutón jugó 45 minutos contra el Europa, pero es posible que ni viaje al 'stage' del Barça en Inglaterra, en St George's Park.

Iñaki Peña: punto final a 14 años como culé

Fue una de las primeras operaciones del Barça este verano. Tras ofrecer un buen rendimiento con la camiseta del Elche en la primera parte de la temporada pasada (acabó perdiendo el sitio en favor de Matías Dituro), el Panathinaikos FC se interesó en sus servicios y lo firmó a cambio de unos 3 millones de euros. El alicantino puso fin de esta forma a más de una década de vinculación con el club barcelonista.

Iñaki Peña ya juega en Grecia / Archivo

De hecho, Iñaki Peña ya ha debutado en partido oficial con su nuevo equipo. Disputó los 90 minutos de la ida de la eliminatoria de clasificación para la Conference League. Los griegos se impusieron al Paksi húngaro a domicilio (1-2).

Astralaga, al filial del Atlético

El Barça no renovó a Ander Astralaga tras su cesión al Granada y el de Berango (Vizcaya) culminó de esta forma su periodo de ocho años en las filas azulgranas. Se incorporó al club en verano de 2018, en categoría de cadete, y no pudo debutar oficialmente con el primer equipo, pero sí en un partido amistoso contra el Manchester City.

Astralaga, nuevo jugador del Atlético Madrileño / AT. MADRID

El portero vasco fue anunciado por el Atlético Madrileño, filial del club colchonero. Firmó hasta 2028, esto es, para las próximas dos temporadas.

'Yako' también saldrá... y tiene pretendientes de Primera

Ha empezado la pretemporada con el primer equipo tras regresar de su cesión al Andorra, pero tanto él como el club consideran que lo mejor es que vuelva a salir en calidad de préstamo para tener minutos. Tiene 20 años y necesita jugar con regularidad. El internacional húngaro tiene un buen cartel en el fútbol español. Según Matteo Moretto, está en la lista de Racing, Levante y Mallorca. Su futuro no debería tardar en aclararse.

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Diego Kochen, cesión con aroma a despedida

Aunque el estadounidense, de 20 años, era una de las apuestas de futuro del Barça, su cesión al Lyngby Boldklub hasta el 30 de junio de 2027 incluye una opción de compra de unos 1,5 millones de euros por parte del cuadro danés. Aunque las partes no lo revelaron en sus comunicados oficiales, no obstante, en caso de perder su 'propiedad' el club blaugrana se reservaría el 40% de una futura venda, por lo que podría obtener rendimiento económico en caso de 'explosión' o incluso podría tener buenas condiciones para negociar su regreso.

Diego Kochen con la camiseta del Lyngby Boldklub / Lyngby Boldklub

Kochen necesita jugar para demostrar que las enormes expectativas que generó durante su etapa formativa pueden corresponderse en el fútbol profesional. Destino 'exótico' donde los haya.

La decisión que viene: ¿juventud o veteranía?

En este contexto, con Joan Garcia indiscutible bajo palos y Wojciech Szczesny como segundo guardameta (tiene un último año de contrato), la secretaría técnica culé debe decantarse por dos escenarios a la hora de completar el rompecabezas de la portería.

El primero (y más probable) es que entre Iker Rodríguez (2008), el portero señalado de la Masia, y Eder Aller se repartan la función de tercer portero. La otra posibilidad es que Deco busque en el mercado a un cancerbero experimentado, pero 'low cost', para competir con Szczesny. Álex Remiro es, en este sentido, el nombre que más ha sonado.

Iker Rodríguez, el portero señalado de la Masia / Gorka Urresola

Sea como sea, la portería del Barça está cada vez más despejada. Buena parte de las incógnitas ya se han resuelto, mientras que el resto no debería tardar en hacerlo. Aun así, el mercado de fichajes es muy largo. Todavía queda más de un mes y, por consiguiente, pueden suceder muchas cosas.