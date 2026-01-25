El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo

Este domingo 25 de enero de 2026 quizás no pase a la historia, pero esta claro que Joao Cancelo no lo olvidará. El lateral luso debutó como titular en su segunda etapa como culé tras su paso como cedido hace dos temporadas y disputó sus primeros minutos en el Spotify Camp Nou.

Recordemos que el portugués solo pudo jugar en Montjuïc como local con la camiseta azulgrana, por lo que hoy cumplió, como desveló él mismo en su presentación, uno de sus sueños: "La primera cosa que le dije a mi novia fue sobre la experiencia de jugar Camp Nou como jugador del Barça, seguro que es un sentimiento único. No sé si voy a llorar o no, pero creo que sí". Si lo hizo, las lágrimas iban por dentro.

Movimiento de piezas

Más allá de sus emociones, lo que realmente sorprendió sobre el césped fue su posición en el campo. Descolocó a todos los presentes. Cuando Flick decidió dejar a Kounde en el banquillo, se daba por hecho que Cancelo sería el encargado de quedarse con el carril derecho, pero el alemán tenía otros planes que dejan muy clara su hoja de ruta en lo que se refiere a roles en la defensa para lo que queda de temporada.

El luso pasó a la izquierda para sustituir a un Alejandro Balde que venía muy cargado de minutos, mientras que Gerard Martín mantuvo su posición en el centro de la zaga formando pareja con un Pau Cubarsí que volvía a la titularidad tras descansar en Praga.

Desde que Flick le puso como titular ante el Athletic Club en LaLiga el pasado 22 de noviembre, el ex del Cornellà no ha abandonado su nueva condición de central excepto en minutos puntuales con el partido agonizando, como en las semifinales de Supercopa, pero de inicio, su cometido es claro: el centro de la zaga.

Eric, insustituible

El que se hizo amo y señor del lateral fue la mejor navaja multiusos de la plantilla, el arma definitiva de Hansi: Eric Garcia. El de Martorell no parece perjudicado por el mareo constante de posiciones, de central derecho a mediocentro, de mediocentro a central zurdo, y de ahí a lateral derecho, donde acabó la temporada pasada como titular. Sea donde sea, Eric es insustituible para Flick, como demuestra su participación en los 32 partidos de esta temporada, 28 de ellos como titular.