Romeu: "Tranquilos, no hemos cruzado ninguna línea roja"

El Barça presenta la financiación del Espai Barça Joan Laporta dice que es el proyecto institucional más importante de la historia del club y Romeu que el modelo de propiedad no peligra

El FC Barcelona ha presentado hoy el acuerdo de financiación del Espai Barça que se firmó el pasado lunes con veinte inversores, con Goldman Sachs y JP Morgan como aglutinadores. El club, alrededor del día 31 del próximo mes, empezará a recibir parte de los 1450 millones con los que, entre otras cosas, se construirá el nuevo estadio.

"Es el proyecto institucional más importante de la historia del club", ha explicado el presidente Joan Laporta, que ha querido dejar claro que "será el mejor estadio del mundo" y que ha sacado pecho: "Hemos cerrado con veinte inversores con un entorno complicado. Las tres premisas básicas han sido muy claras. Nunca las obras comportarán costos para los socios del club, nunca tendrá un riesgo para la gestión deportiva y nunca se hipotecará el patrimonio del club como garantía. Seguiremos manteniendo el modelo de gobierno, siendo los socios propietarios del club".

Laporta ha querido destacar que "la institución está más fuerte y viva que nunca. Tenemos una reputación en los mercados financieros. Aunque algunos nos han querido poner obstáculos, el Barça ha salido reforzado. Es el legado que dejaremos a nuestros hijos".

La estructura del crédito

El equipo económico de la entidad que lidera el vicepresidente económico, Eduard Romeu, ha sido el encargado de explicar la estructura y otras características del crédito. Antes ha querido destacar que "hemos puesto en valor la marca Barça. Hay que ser valientes, esto ha ido tarde porque antes no tuvieron la valentía de hacerlo. Siempre he dicho que no era solo lo que se había hecho mal, sino lo que no se había hecho".

La estructura del crédito, con un interés medio del 5,55%, es la siguiente. Se estructura en tres tramos. El primero, a cinco años es de 583 millones, el segundo, de entre siete y nueve años, es de 477 millones, mientras el tercero a 20-24 años es de 390 millones de euros. En los dos primeros tramos existe la opción de la refinanciación y se empezará a devolver el dinero a partir del 2026 cuando esté a pleno funcionamiento el Spotify Camp Nou.

Eduard Romeu, en la imagen | VALENTÍ ENRICH

Romeu ha querido destacar el interés conseguido "es un éxito porque las circunstancias del mercado no son las mejores. Por los tipos de interés y, no nos engañemos, por la gente que no nos quiere y se extralimita hablando de posibles sanciones. Hemos tenido que hacer un trabajo didáctico". El vicepresidente económico también ha explicado que han logrado flexibilidad "porque creemos que la estructura es mejorable. Para que podamos mejorar cuando podamos, cuando tengamos una ventana de oportunidad, porque algún día el conflicto bélico acabará, bajará el tipo de interés...

El crédito se financia con los ingresos extraordinarios de las nuevas instalaciones. Se estiman unos ingresos de 347 millones de euros. Los 100 primeros son para el club. Los otros 247 se consideran extraordinarios. 77 llegan del Hospitality y los asientos VIP, 40 del Museu, 50 de patrocinio y title rights, 17 de ticketing y restauración y 37 de meeting y eventos. De estos 247 millones, 94 irán a devolver el crédito y el resto también serán para el Barça.

El modelo de propiedad

Romeu, que ha querido destacar que el Espai Barça no tendrá ningún coste para los abonados, ha respondido a los que dicen que este préstamo no se podrá devolver y los inversores se quedarán con el club. "¿Nos referimos a los mismos que decían que no lo conseguiríamos? A los que no nos quieren les diría que n'aprenguin. Y a los que nos quieren que estén muy tranquilos, la operación se ha hecho como se prometió, sin cruzar las líneas rojas, no hay ninguna letra pequeña. No hay ninguna garantía más allá de los ingresos extraordinarios. Tranquilidad absoluta. Esta operación, al revés, permitirá mantener nuestro modelo y ser competitivos".

Laporta, en rueda de prensa | SPORT

El vicepresidente económico también ha valorado la encuesta que está haciendo el club en la que se pregunta a los socios por el modelo de propiedad que prefieren. Y lo ha hecho con contundencia. "Quien no crea en este modelo, sobra en la junta. Nosotros queremos blindar este modelo. Una de las cosas que ponen en valor los inversores es nuestro modelo de club", ha dicho.

Uno de los puntos calientes de la rueda de prensa ha sido si la construcción del nuevo Palau está contemplada dentro de estos 1.450 millones de euros. Romeu ha sido claro: "Sí. Es un proyecto que va con retraso y estamos valorando varias opciones". Los 1.450 millones se dividen de la siguiente forma. 1071 son para el Spotify Camp Nou, 179 para intereses y 200 para contingentes. "Los intereses, los contingentes y 50 que todavía se pueden pedir son los del Palau", aseguró.