Romeu podrá jugar contra el Barça si el Girona paga

El Barça y el Girona anunciaron el pasado lunes que Oriol Romeu jugará la próxima temporada con los de Montilivi como cedido. El centrocampista de Ulldecona vuelve al equipo de Míchel un año después de su traspaso al club azulgrana por 3,4 millones de euros.

Romeu apostó por una salida después de una temporada en la que fue de más a menos bajo la dirección de Xavi Hernández. La operación es buena para las tres partes. Para el Barça porque reduce la masa salarial, para el Girona porque logra el regreso de un jugador que fue capital en el conjunto de Míchel hace dos temporadas y para el jugador porque su voluntad era la de tener minutos en un equipo en el que triunfó tras su paso por la Premier League.

"La primera idea era esperar a acabar la pretemporada y después decidir, pero hablando con el Girona, ellos tenían prisa. Viendo las opciones que tenía, creo que lo mejor era volver al Girona para tener minutos, jugar y disfrutar. La motivación por jugar la Champions en un club que no la ha jugado nunca, en una ciudad que no la ha vivido nunca... todo eso suma", dijo el centrocampista de Ulldecona a Canal 21 Ebre.

La cláusula

El acuerdo de cesión entre ambas partes, sin opción de compra para el Girona, incluye una cláusula por la que Oriol Romeu lo tendrá difícil para jugar contra el Barça cuando ambos equipos se enfrenten en la Liga o en alguna otra competición. Difícil, pero no imposible, pues el club azulgrana ha colocado una cláusula por la que si Míchel quiere utilizar al de Ulldecona contra el Barça, el club de Montilivi deberá pagar al Barça. Según fuentes cercanas a la negociación, está cláusula es parecida a la que ya se incluyó la pasada temporada en el contrato de cesión de Pablo Torre. En aquel momento, se acordó que si el cántabro jugaba contra el Barça, el Girona debía abonar al club azulgrana 300.000 euros.

Oriol Romeu, en el último partido de Liga del Barça ante el Athletic / Valentí Enrich

Fueron dos los jugadores azulgranas que actuaron cedidos en el Girona la pasada temporada. Pablo Torre no participó en ninguno de los encuentros contra el Barça porque los de Montilivi no quisieron abonar esos 300.000 euros, mientras sí participó en los dos partidos ligueros Eric Garcia, pues su cesión se tuvo que cerrar con prisas y a última hora y no dio tiempo a negociar aquella cláusula del miedo.

Tanto Eric Garcia como Pablo Torre han regresado este verano a la disciplina azulgrana. El defensa se encuentra disputando los Juegos Olímpicos con la selección española, mientras el cántabro sigue trabajando a las órdenes de Hansi Flick. Antes de que se cierre el mercado, la dirección deportiva azulgrana decidirá sobre el futuro de ambos, con más opciones de seguir en la primera plantilla por parte de Eric Garcia que de Pablo Torre.