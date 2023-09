Romeu: "Es un lujo estar en el centro del campo del Barça"

"¿Nuevo Busquets? Xavi busca lo que yo le puedo dar en función de mis condiciones" "Es muy triste lo que ha pasado con el fútbol femenino. Hay que valorar lo que han hecho, que tiene mucho mérito. Las futbolistas deben ser respetadas como se merecen"

Oriol Romeu, centrocampista del FC Barcelona, ha pasado este miércoles por el programa 'Tot Costa' de 'Catalunya Ràdio' y ha repasado, además de la actualidad del equipo, sus primeras semanas como jugador azulgrana en su segunda etapa en la entidad. Igualmente, ha abordado el tema de la selección femenina y toda la polémica generada después de su victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Sobre este particular, Romeu ha comentado que "cuando se nos ha preguntado hemos dado nuestra opinión, claro. Solo espero que todo lo que han hecho, reclamaciones y denuncias, vayan hasta el final. El comportamiento del presidente de la RFEF fue patético, incluso triste de ver... Ojalá que, al final, estén donde merecen estar. Han conseguido un Mundial pero se llenan las portadas con otro tema. Es muy triste.Hay que valorar lo que han hecho, que tiene mucho mérito. Las futbolistas deben ser respetadas como se merecen".

El inicio del Barça 2023-24

"El inicio es positivo en cuanto a puntos porque teníamos partidos fuera de casa compicados, pero hemos sufrido y los hemos sacado adelante como tocaba, aunque hay cosas a mejorar y trabajar", ha comentado Romeu.

Sobre su rol en el equipo, ha precisado que no es exactamente el de Sergio Busquets: "Busi es el mejor mediocentro que ha pasado por el Barça y yo trato de hacerlo lo mejor posible. De momento lo llevo bien". Y ha agregado que "es un lujo estar en el centro del campo, una posición más de coco que de juego. Disfruto y a mi lado tengo jugadors muy buenos que te lo ponen fácil".

En este sentido, ha añadido que "no sé lo que hacía exactamente Busi, pero Xavi busca lo que yo le puedo dar en función de mis condiciones. En Pamplona, por ejemplo, dijo que los que teníamos más físico diéramos un paso adelante para evitar que nos encerraran en el área. Yo intento aportar lo que más puede ayudar al equipo".

El sistema de juego

Sobre el sistema de juego del equipo comentó que "se trata de atacar en campo rival, tener el balón, ser progresivo, buscar los extremos, recuperar tras pérdida... La filosofía es la misma de siempre, pero depende de los partidos varia en función de los jugadores disponibles y del rival".

Elogió a De Jong, de quien aseguró que "en conducción hace avanzar al equipo, debe estar cómodo en el campo, debe hacer su fútbol, tiene un nivel altísimo".

Y sobre él mismo detalló que "ahora me veo mejor que antes en el tema físico, de gestión... Me voy conociendo y sé lo que puedo y no puedo hacer. Estoy contento y veo que tengo margen de mejora. Poco a poco debo ir mejorando".

El adiós al Girona y la Champions

En cuanto a su salida del Girona ha dicho que "sabía que dentro de las opciones del Barça yo podría ser una y si me fichaban tenía muy claro que me tocaba hacer un gran año y disfrutar al máximo". Ha comentado que "creo que el Girona entendió mi decision. Valoraron mi año y respetaron mi decisión".

Lo que más le ha sorprendido desde que aterrizara en el Barça, ha confesado, "es la inteligencia de Pedri, Gündogan, Fermin... Cómo se orentan, cómo juegan con las piernas, la rapidez mental que tienen en espacios reducidos...".

No ha prometido la Champions League a la afición pero ha asegurado que "la lucharemos" porque "el equipo debe dar un paso adelante en Europa. La plantilla tiene un nivel elevado, pero ya se verá. Pero sí, la Champions tiene que ser un objetivo".