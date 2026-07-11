Romario-Bebeto, un matrimonio disfuncional: "No subiré al avión con él"

“No subiré al mismo avión que Bebeto”. La frase que soltó Romario antes del Mundial de 1998 sonó a ficción tras el campeonato. A material de un sueño torcido de algún brasileño, incluso, pero fue tan real como el título de Brasil. Romario y Bebeto se convirtieron en la pareja del campeonato, pero fue solo un paréntesis de una relación permanentemente en el alambre.

Las tensiones antes del campeonato fueron una constante con Romario, que siempre llevó mal la autoridad. El entonces jugador del Barça no participó en buena parte del proceso de clasificación por lesiones y conflictos con el cuerpo técnico.

En 1993, la selección brasileña rozaba el drama nacional. La clasificación para el Mundial pendía de un hilo y el seleccionador Carlos Alberto Parreira había apartado a Romario. Sin embargo, en el encuentro decisivo frente a Uruguay, con el futuro del equipo en juego, Parreira se vio obligado a recurrir a él.

Romario respondió a la llamada con una actuación decisiva. Marcó dos goles en el Maracaná para sellar un 2-0 que no solo dio la victoria a Brasil, sino que evitó lo que habría sido una eliminación histórica.

Más allá de su rendimiento, cuando O Baixinho regresó, tuvo que reconquistar su lugar en un vestuario ya formado. En ese grupo le esperaba Bebeto, un futbolista con el que había mantenido una rivalidad histórica: Ambos eran ídolos de los dos grandes rivales de Río: Vasco y Flamengo.

Pero había algo más profundo que los alejaba: dos temperamentos opuestos. “Somos personas diferentes, él es un tipo familiar, que se queda en casa. Yo soy un gato callejero”, llegó a decir Romario. Si Bebeto tenía mucha fe, Romario se creía Dios.

Brasil celebra el título del Mundial de 1994 / FERNANDO ZUERAS / Archivo

Unas diferencias que no le impidió formar la pareja del Mundial en un Brasil más amarrategui de lo que podía indicar la alineación. La canarinha llegó al Mundial de Estados Unidos en un momento en el que su fútbol estaba bajo presión. Se le pedía recuperar la gloria perdida desde 1970, pero el equipo dirigido por Carlos Alberto Parreira no apostó por un estilo puramente ofensivo, sino por un bloque muy organizado, sólido defensivamente.

Romario mostró en el Mundial el mismo nivel que venía enseñando en el Barça. El único lunar había sido la final de Atenas, donde el Milan barrió al conjunto azulgrana. Antes Romario había terminado La Liga cumpliendo con su promesa

Marcó el gol inicial del torneo ante Rusia, luego firmó dos tantos frente a Camerún en una victoria clave y volvió a aparecer contra Suecia en la fase de grupos para asegurar el primer puesto con un empate. Su momento más decisivo llegó en semifinales, cuando anotó el único gol del partido ante Suecia, llevando a Brasil a la final y consolidándose como el jugador más determinante del equipo.

En la final ante Italia, no falló en la tanda de penaltis. Bebeto, por su parte, fue el complemento perfecto de Romário y también tuvo intervenciones decisivas. Marcó en la goleada ante Camerún y, sobre todo, anotó el único gol en el duro partido de octavos contra Estados Unidos.

En 2019, Romario recordó ese Mundial a su manera: "Esa selección era yo y diez más". Unas declaraciones que el defensa Marcio Santos no tardó en replicar. "Cuando escucho que Romario ganó solo, le pregunto si fue a jugar a tenis a Estados Unidos". Mauro Silva también discrepó: "Es injusto. ¿Taffarel no jugó, no paró penaltis? ¿Cuántos pases le dio Bebeto?".

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A pesar de los intentos de Romario de monopolizar aquel título, para la historia quedó una delantera mítica. Lo resumió Bebeto en una entrevista a la FIFA: "Éramos los mejores. No se puede comparar. Solo hay dos parejas de atacantes que nunca han perdido jugando con la selección: Garrincha y Pelé, y Bebeto y Romario. Cuando tenía la pelota, ya sabía dónde estaba 'el Baixinho'. Era extraordinario, un grandísimo delantero. Teníamos telepatía, nos entendíamos de manera natural. Creo que la dupla formada por Bebeto y Romario es la mejor de la historia del fútbol. Dios creó nuestra sociedad".