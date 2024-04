Román Vega: Del filial del Barça, a figura en Argentina

Triunfar en el Barça no está siempre al alcance de todos, por muy buen futbolista que sea. Pero pasar por el club blaugrana siempre es un trampolín en la carrera de cualquier jugador. Uno de estos casos es Román Vega, un prometedor defensa argentino que ha triunfado en su país tras pasar por el Barça Atlétic.

Román Vega llegó al filial blaugrana en verano del 2022 avalado por dos ex del Barça, Javier Mascherano y Gabriel Milito. El Barça cerró con Argentinos Júniors su cesión con una opción de compra. Internacional con la albiceleste sub 17, sin embargo, no llegó a consolidarse a las órdenes de Rafa Márquez.

Pese a su polivalencia -puede jugar de central o lateral zurdo-, el joven talento argentino apenas participó en 17 partido con el filial blaugrana. El Barça tenía la posibilidad de ampliar su cesión un segundo año, pero la descartó. No ayudó que el equipo se quedara en el camino del ascenso a la Liga Hypermotion.

Total, que Román Vega volvió a Argentinos Juniors para convertirse en uno de los puntales del actual líder de la Liga Argentina. El central ha disputado diez de los trece partidos de Liga ha colaborado a la clasificación en la Copa, ante Gimnasia y Tiro de Salta (2-1), y también ha sido titular en el debut con victoria en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ante Nacional (2-3).

Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibida para el seleccionar olímpico argentino, Javier Mascherano, uno de los que recomendó al Barça su fichaje. Tanto es así que Román Vega apunta a París 2024 ante la negativa del Brigthon a ceder a Valentino Barco.

La cita olímpica puede acabar de marcar su futuro. Varios clubs europeos están atentos a su evolución y este verano podría tomar el camino de regreso al fútbol europeo. Lo haría por la puerta grande después de su irrupción el el torneo argentino.