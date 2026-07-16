El rol que le espera a Ferran Torres en el PSG de Luis Enrique

Los planes del Paris Saint-Germain con Ferran Torres empiezan a definirse. El interés del campeón de Europa por el delantero del Barça no responde tan solo a una oportunidad puntual de mercado por la situación contractual del de Foios, si no un deseo real de Luis Enrique de hacerse con su expupilo para mejorar más, si cabe, el entramado ofensivo de su PSG bicampeón de Europa.

Lucho tiene muy claro el papel que quiere reservarle al internacional español y en París trabajan con el escenario de convertirlo en la primera alternativa para la rotación ofensiva de una plantilla diseñada para volver a pelear por todos los títulos.

Así lo explicó Fabrizio Romano en su última información. Según el periodista italiano, el PSG mantiene conversaciones con los agentes de Ferran Torres para conocer su predisposición a un posible cambio de aires. No existe todavía ningún acuerdo entre las partes ni una negociación con el Barça, pero el club francés ya ha trasladado cuál sería la función del valenciano dentro del proyecto de Luis Enrique.

El técnico asturiano quiere repetir una fórmula que le ha funcionado durante la última temporada. Con la salida de Gonçalo Ramos rumbo al Milan, el PSG busca un futbolista capaz de asumir ese papel de revulsivo de lujo, con una media entre 15 y 25 minutos en días grandes, entrando desde el banquillo para cambiar partidos, pero también con suficientes minutos para ser importante gracias a las continuas rotaciones que acostumbra a realizar el entrenador español tanto en la Ligue 1 como en la Champions League.

Y ahí aparece Ferran. Como os contamos en SPORT, Luis Enrique siempre ha sido uno de sus grandes valedores. Ya en la selección española fue quien descubrió su potencial como delantero centro además de extremo, y quedó fascinado por su capacidad de sacrificio, su disciplina táctica y su fortaleza mental. Son cualidades que siguen pesando mucho en la valoración que hace de él y que explican por qué el valenciano figura entre las prioridades del PSG para reforzar el ataque.

Luis Enrique y Ferran, en su etapa juntos en la selección española / EFE

Los números

Los números ayudan a entender el razonamiento de Luis Enrique. Aunque a primera vista puede parecer que Gonçalo Ramos tuvo un protagonismo muy limitado la pasada temporada, lo cierto es que en la Ligue 1 disputó 30 partidos, siendo titular en 13, acumulando 1.309 minutos y seis goles. En la Champions, eso sí, su participación fue más secundaria: 11 encuentros, ninguno como titular, 202 minutos y dos tantos.

Ferran podría ocupar ese rol, además de ofrecer unas cifras sensiblemente superiores. Con el Barça firmó 16 goles en 33 partidos de Liga, casi triplicando la producción del portugués, además de sumar tres tantos en diez apariciones en la Champions League. Su promedio goleador también fue claramente más elevado: 0,48 goles por partido en LaLiga, frente a los 0,20 de Ramos en Francia, mientras que en Europa también mejoró los registros del internacional luso (0,30 por 0,18).

El Barça, sin prisa

Más allá de las cifras, el internacional español ha alcanzado un grado de madurez que convence plenamente a Luis Enrique. Su capacidad para rendir tanto de inicio como saliendo desde el banquillo, su polivalencia para ocupar cualquiera de las posiciones del ataque y su implicación defensiva encajan a la perfección en la filosofía del técnico asturiano.

El Barça, sin embargo, se mantiene a la expectativa. Aunque desde la dirección deportiva saben del interés del PSG por Ferran, todavía no hay nada definido por parte del jugador, que deberá dar el paso de aceptar la propuesta parisina antes de que haya movimientos entre clubes. Si eso ocurre, el club blaugrana asume que deberá negociar un traspaso pese a que la tasación inicial sea de 50 millones, cifra a la que los parisinos no piensan llegar.

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A nivel deportivo, Hansi Flick todavía considera a Ferran una pieza importante dentro de la plantilla aunque no le reserve un papel como titular indiscutible tras el adiós de Lewandowski, por lo que su continuidad, aunque la cláusula en la que el Barça debería abonar 8 millones extra de traspaso al City si el de Foios firma un nuevo contrato en el Camp Nou pesa en los despachos.