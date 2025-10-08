Roig: "¿Vale para el Madrid y para nosotros no?"

Tras el visto bueno de la UEFA este lunes, el Villarreal-Barça del próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami está cada vez más cerca de convertirse en el primer partido de LaLiga disputado fuera de España. A falta de la confirmación oficial, que no oficiosa, de la patronal, el acuerdo entre ambos clubes es total. El Real Madrid, sin embargo, se mantiene firmemente en contra y ya ha iniciado movimientos para intentar frenar la iniciativa.

El Villarreal-Barça en Miami sigue coleando / EFE

En medio del ruido, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, ha salido al paso en 'El Larguero' y 'El Partidazo de COPE' para explicar los motivos que empujan al club castellonense a apoyar este histórico salto. “Nosotros no controlamos muy bien los tiempos, pero la información que tenemos es que por parte de la UEFA está todo hecho y vamos a jugar un partido fuera de España por primera vez en la historia. Hoy mismo hemos empezado a trabajar en ello y a buscar las mejores soluciones posibles”.

Roig Negueroles defendió que esta iniciativa no responde a intereses particulares, sino a una visión de futuro compartida. “No es un triunfo del Villarreal, es del fútbol español. Somos un club de población pequeña que tiene que hacer cosas diferentes para sobrevivir ante ciudades más grandes. Tenemos 16 o 18 academias en Estados Unidos que nos generan imagen y rédito, así que jugar allí nos puede beneficiar. Si podemos crecer en ese mercado, bienvenido sea, sabiendo que como todo lo nuevo, tiene inconvenientes y no es la panacea”.

El directivo quiso aclarar también que el Villarreal no recibirá ningún beneficio económico directo por aceptar el traslado. “No recibimos absolutamente nada a cambio. Si no, sería injusto respecto al resto de clubes de la Liga española. El dinero que se genere se repartirá para paliar el inconveniente que van a tener nuestros aficionados y abonados”.

Fernando Roig Negueroles, a la izquierda, es CEO del Villarreal / EFE

Y es que el Villarreal, consciente del impacto que supone perder un partido en La Cerámica, ha querido compensar a sus aficionados. “Los que quieran viajar lo harán gratuitamente y los que no, propusimos pagarles el 20% del abono. Estamos luchando para que se convierta en un 25% o más”, aseguró el dirigente, que quiso remarcar el compromiso del club con su masa social.

Mejores números ante el Barça a domicilio

Uno de los puntos más polémicos es la supuesta adulteración de la competición por disputar el encuentro fuera del campo local. Roig Negueroles respondió con ironía: “Con todo ese público local del que se habla... creo que llevamos 20 años sin ganar en casa al Barça, pero sí lo hemos hecho los dos últimos años a domicilio. Me parece que se está haciendo demagogia con este tema, porque no creo que sea tan importante el factor campo a un solo partido. Además, nuestras estadísticas dicen que ganamos más al Barça en Barcelona que en Villarreal”.

Los socios del Villarreal podrán viajar gratis / Mediterráneo

Para el consejero delegado, el reto está en mirar más allá de lo inmediato: “Cuando haces algo diferente, siempre habrá pegas y no será todo perfecto. Entendemos cualquier opinión, pero creemos que los inconvenientes son menores a las ventajas y a la posibilidad de crecer en un partido tan importante como este en Estados Unidos”.

El rechazo de la AFE

Respecto al rechazo mostrado por la AFE y algunos capitanes de Primera y Segunda, el directivo se mostró escéptico: “No he leído el comunicado. Por lo que me dicen, en esa reunión todos los capitanes se mantuvieron bastante al margen, incluidos los del Villarreal y el Barça. Cuando aumentan los ingresos de los clubes, también lo hacen los salarios, así que no creo que haya perjuicio para los jugadores”.

Y fue todavía más claro al cuestionar que los futbolistas estén realmente en contra: “Eso de que los jugadores no quieren ir lo dices tú. Yo he hablado con mi capitán y me ha dicho que para nada fue así. El americano tiene una mentalidad abierta y el europeo y el español, cada vez más cerrada”.

El doble rasero del Real Madrid

Por último, Roig Negueroles se refirió a la oposición del Real Madrid, que ha intentado frenar la disputa del partido. “El Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros, pero dentro de poco acogerá un partido de NFL, una liga americana, y obtendrá beneficios por ello. Entonces, ¿vale para que otras ligas se promocionen en Europa, pero no para que LaLiga se promocione en Estados Unidos?”.

El Villarreal-Barça de Miami todavía no es oficial, pero si nada se tuerce, será el primer partido de LaLiga jugado fuera de España. Una apuesta ambiciosa, cargada de debate, que podría marcar el futuro del campeonato y su apertura definitiva al mercado internacional.