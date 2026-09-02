Roger Martínez ultima su salida del Barça para firmar por el Al-Markhiya de Qatar

Movimiento importante en el Barça Atlètic. Según ha podido saber SPORT, Roger Martínez está ultimando los detalles para abandonar el conjunto azulgrana y convertirse en nuevo futbolista del Al-Markhiya, equipo que compite en la segunda división de Qatar. Las conversaciones están muy avanzadas y, salvo giro de última hora, el centrocampista continuará allí su carrera.

Roger, de 22 años y nacido en Badalona, afrontaba su segunda temporada en el filial después de regresar al Barça en el verano de 2025. El centrocampista llegó libre y firmó entonces un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2027. Era, además, su segunda etapa en la entidad, después de haber pasado por La Masia entre 2013 y 2016.

Una lesión frenó su temporada

Su primer curso en el Barça Atlètic quedó condicionado por una lesión importante. Roger sufrió una rotura del menisco externo de la rodilla derecha y tuvo que pasar por quirófano a principios de febrero, con una previsión inicial de entre cinco y seis meses de recuperación. Hasta ese momento había disputado 14 partidos con el filial, ocho como titular, y había repartido dos asistencias.

La lesión le impidió tener la continuidad necesaria para terminar de mostrar el nivel que el club esperaba de él. En el Barça, sin embargo, están contentos con su evolución y con la actitud mostrada durante este tiempo, y entienden que su temporada estuvo claramente marcada por un contratiempo físico importante.

Ahora aparece la posibilidad del Al-Markhiya. Se trata de un proyecto que ha convencido al futbolista y de una competición que está intentando crecer y atraer talento, además de ofrecer unas condiciones económicas atractivas. En el entorno de la operación se considera una oportunidad interesante para que Roger pueda recuperar continuidad y asumir un papel importante después de varios meses complicados por la lesión.

A sus 22 años, el centrocampista todavía tiene mucho fútbol por delante. Roger está muy cerca de cerrar así su segunda etapa como azulgrana para iniciar una experiencia completamente diferente en Qatar, en un equipo que ha apostado fuerte por él y donde buscará recuperar protagonismo y volver a mostrar el nivel que la lesión no le permitió enseñar con continuidad en el Barça Atlètic.