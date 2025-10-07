Rodrygo: "Estaba todo hecho con el Barça"

Rodrygo Goes, extremo brasileño del Real Madrid, estuvo cerca de salir del club blanco este pasado verano tras participar muy poco en el equipo en la parte final de la pasada temporada. Se quedó y es un habitual del banquillo, aunque goza de la confianza de Xabi Alonso y dispone de minutos. El delantero ha confesado que estuvo muy cerca de fichar por el Barça.

"Antes de fichar por el Madrid ya estaba todo hecho y fichado por el Barça. Es verdad. Pero mi padre me dijo que el Madrid nos había llamado y que tenía que elegir. Para mí fue muy fácil. Sabía lo que quería y cuál era mi sueño. Ni lo dudé. Y aquí estoy", explica en una entrevista en el diario 'As'. "El Barça fue a por mí y siempre he dicho que es un gran club y que le tengo mucho respeto. Pero el Madrid era mi sueño y mi decisión era fácil de tomar. No podía esperar más al Madrid y cuando llegó el momento lo hicimos como debíamos", sigue.

Rodrygo explica también todo lo que pasó en verano con su posible salida. "Todos los veranos pasa lo mismo conmigo. Que si voy a salir, que tengo ofertas de este o aquel club. Cada semana estaba en un equipo si hacía caso a lo que salía publicado. Claro que siempre hay ofertas, no voy a mentir sobre eso. Pero siempre dejé claro al club que yo quiero seguir triunfando aquí, más de lo que ya lo hice. Es mucho haber ganado dos Champions a mi edad, pero ahora quiero más Copas de Europa con esta camiseta. Siempre he dicho: “Hasta que me quiera el Madrid, estaré aquí”. Si un día el Madrid me dice: “Rodry, búscate equipo”, diré “vale”. Pero eso no ha ocurrido", explica el jugador.

El brasileño piensa ya en el clásico del mes de octubre. "De la temporada pasada es mejor olvidarse. Sabemos que no estuvimos a la altura y sobre todo en los clásicos. No nos encontramos cómodos ante ellos. Es verdad que el año anterior fue al revés y les ganamos los cuatro clásicos, aunque hay que reconocer que ahora están mejor y tienen mejor equipo, con mucha más confianza en ellos. Pero nosotros tenemos también un equipazo. Va a ser un partido duro, pero jugamos en el Bernabéu ante nuestra gente y tenemos que demostrar lo que somos, planear bien todo para ganarles como sea. Estamos en nuestra casa", dice.