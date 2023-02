Rodrigo es un fichaje imposible

El Barça no se plantea una una inversión millonaria de más de 70 millones de euros pese a ser el sustituto natural de Busquets Rodri es el tercer jugador mejor pagado el plantel del Manchester City

Cada vez es más la sensación en el club de que Busquets no seguirá un año más, a pesar de que la decisión final corresponderá al futbolista por apoyo absoluto de su entrenador.

Pero su sustituto natural Rodrigo Hernández 'Rodri' no vendrá. Es imposible actualmente acometer un fichaje de esa envergadura.

Está descartado, no ya por la millonaria y prohibitiva ficha, es el tercer jugador mejor pagado el plantel sino porque el Barcelona no se plantea este verano, porque no puede por el FairPlay , una inversión millonaria de más de 70 M €. Es imposible.