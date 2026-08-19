Rodri, el último en sumarse al club de los elegidos en la historia del fútbol: Champions, Balón de Oro y Mundial

El Barça acaba de incorporar a un jugador que forma parte de un selecto club de futbolistas. Solo once, en la historia del fútbol, pueden presumir de tener en su poder un trío de trofeos que supone tocar el Everest del fútbol, cada uno en su categoría. A nivel individual, el Balón de Oro, que empezó a concederse en 1956. A nivel de clubes, la Champions o Copa de Europa. Y a nivel de selecciones, el Mundial.

Rodri es ganador de Balón de Oro, de la Champions y desde hace apenas un mes, del Mundial.

Forma parte, por lo tanto, de una nómina de futbolistas tan escasa como selecta. No es fácil acceder al olimpo del fútbol, pero aún más complicado es coleccionar esos tres trofeos que suponen, cada uno en su escalón, subir a lo más alto, cumplir los sueños de cualquier niño.

Si ganar una Champions ya resulta un sueño imposible para muchos, conquistar un Mundial ya supone un paso más allá. Y el Balón de Oro solo lo han logrado 47 futbolistas.

Solo once jugadores han conseguido reunir esos tres grandes hitos a lo largo de su carrera. Rodri es el último en entrar en un club donde conviven algunas de las mayores leyendas de la historia del fútbol.

Bobby Charlton, el pionero

Bobby Charlton fue el primero en completar este particular triplete. El legendario centrocampista inglés conquistó el Mundial de 1966 con Inglaterra y, ese mismo año, recibió el Balón de Oro. Dos temporadas más tarde añadió la Copa de Europa a su palmarés al liderar al Manchester United hacia el título de 1968. Charlton abrió así un camino que durante décadas estaría reservado únicamente a futbolistas extraordinarios.

Bobby Charlton, campeón del mundo en 1966 / -

Gerd Müller, el gran goleador alemán

Gerd Müller convirtió el gol en una ciencia y su colección de títulos estuvo a la altura de su capacidad anotadora. Ganó el Balón de Oro en 1970 y formó parte del Bayern de Múnich que dominó Europa con tres Copas de Europa consecutivas entre 1974 y 1976. En medio de aquella época dorada también fue campeón del mundo con Alemania Federal en 1974, marcando además el gol decisivo de la final ante Países Bajos, después del gol inicial de Neeskens de penalti.

Franz Beckenbauer, el emperador

Franz Beckenbauer comparte buena parte del recorrido de Müller, aunque desde una posición y un estilo completamente diferentes. El 'Kaiser' ganó dos Balones de Oro, en 1972 y 1976, y capitaneó al Bayern que enlazó tres títulos europeos consecutivos entre 1974 y 1976. También levantó el Mundial de 1974 con Alemania Federal, consolidándose como uno de los defensas más influyentes de todos los tiempos.

Franz Beckenbauer / -

Paolo Rossi, el héroe inesperado

El año 1982 convirtió a Paolo Rossi en una leyenda del fútbol italiano. El delantero fue el gran protagonista del Mundial de España, torneo en el que Italia se proclamó campeona y Rossi terminó como máximo goleador. Su actuación le permitió conquistar también el Balón de Oro de aquel año. Tres temporadas después completó el círculo al levantar la Copa de Europa de 1985 con la Juventus. Curiosamente, Rossi había estado un año y medio sancionado, al estar involucrado en un escándalo de apuestas, y fue al Mundial porque el seleccionador, Enzo Bearzot, lo rescató a última hora.

Zidane, talento puro

Zinedine Zidane construyó su carrera alrededor de los grandes escenarios. Fue campeón del mundo con Francia en 1998, después de marcar dos goles en la final ante Brasil, y aquel mismo año recibió el Balón de Oro. La pieza que le faltaba llegó en 2002, cuando conquistó la Champions con el Real Madrid dejando para la historia su espectacular volea ante el Bayer Leverkusen en la final de Glasgow.

Rivaldo, campeón con Brasil y el Milan

Rivaldo alcanzó el Balón de Oro en 1999 tras convertirse en uno de los grandes referentes ofensivos del FC Barcelona. Tres años después fue campeón del mundo con Brasil en Corea y Japón, formando una temible sociedad con Ronaldo y Ronaldinho. No pudo ganar la Champions con el Barça, pero en 2003 añadió la Champions a su currículo como integrante del Milan que derrotó a la Juventus en la final de Old Trafford.

Rivaldo, con el Balón de Oro en el Camp Nou / F. Zueras

Ronaldinho, la sonrisa que lo ganó todo

Ronaldinho fue uno de los grandes símbolos del fútbol de comienzos de siglo. Formó parte de la selección brasileña campeona del mundo en 2002 y, tras alcanzar su plenitud en el Barça, ganó el Balón de Oro en 2005. Solo unos meses después condujo al equipo azulgrana hacia la Champions de 2006, completando los tres grandes títulos antes de cumplir los 27 años.

Kaká, el último rey antes del duopolio

Kaká también estuvo en el Brasil campeón del mundo en 2002, aunque su protagonismo entonces fue menor. Su gran explosión llegó posteriormente con el Milan, donde se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol europeo. En 2007 ganó la Champions siendo determinante durante todo el torneo y culminó aquella temporada recibiendo el Balón de Oro. Fue el último futbolista en ganarlo antes del dominio de Messi y Cristiano Ronaldo, que monopolizaron el premio hasta que en 2018 lo ganó Modric.

Kaká, exfutbolista del Milan / EFE

Messi, una carrera para la historia

Leo Messi necesitó esperar hasta el tramo final de su carrera para completar la colección. La Champions no fue nunca un problema: ganó cuatro con el FC Barcelona, en 2006, 2009, 2011 y 2015. Tampoco el Balón de Oro, premio que ha conquistado en ocho ocasiones. El gran título que se le resistía era el Mundial, hasta que Argentina se coronó en Qatar 2022 y Messi entró definitivamente en este selectísimo grupo.

Dembélé, de campeón del mundo a rey de Europa

Ousmane Dembélé ya había tocado el cielo con Francia en el Mundial de 2018, pero su salto definitivo a la élite individual llegó varios años después. Convertido en uno de los grandes referentes del PSG, añadió la Champions a su palmarés y posteriormente conquistó el Balón de Oro de 2025. Una transformación que le permitió pasar de talento intermitente a integrante de uno de los clubes más exclusivos de la historia.

Dembélé, con el Balón de Oro 2025 / EFE

Rodri, el último en entrar

Rodri es el nombre más reciente de la lista. El centrocampista español ya había conquistado la Champions con el Manchester City en 2023, siendo además el autor del gol que decidió la final ante el Inter de Milán. En 2024 recibió el Balón de Oro como reconocimiento a su enorme influencia tanto en su club como en la selección. Su posterior conquista del Mundial terminó de completar el triplete y le convirtió en el undécimo futbolista capaz de reunir Balón de Oro, Champions y Copa del Mundo.

Y los que estuvieron (o están) muy cerca

Un ligero escalón por debajo aparece una serie de jugadores que estuvo muy cerca de llegar a ese triplete. Destaca por encima de todos un futbolista aún en activo, ganador de Balón de Oro y Champions, pero no de un Mundial. Se trata de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años aún sigue en activo y que, en teoría, aún podría ganar el gran torneo de selecciones.

Ronaldo Nazário, quizá el mejor 'nueve' de la historia, ganó dos veces el Mundial, pero nunca fue campeón de Europa. Modrić tampoco ganó un Mundial; lo mismo que le ocurrió a Benzema (ambos siguen en activo).

Mbappé sí que es campeón del mundo, pero aún no ha ganado el Balón de Oro ni la Champions.

Roberto Baggio fue Balón de Oro y estuvo a un penalti de ganar un Mundial, pero nunca pudo ganar la Copa de Europa. Tampoco Romario, que sí fue campeón del mundo en 1994. Stoichkov, ganador del Balón de Oro ese mismo año, 1994, nunca pudo ganar el Mundial, pero sí fue campeón de Europa con el Barça.

Rozando la gloria

Michel Platini fue uno de los reyes del fútbol de los ochenta: ganó tres Balones de Oro de forma consecutiva, en 1983, 1984 y 1985; y también fue campeón de Europa, en la tristemente célebre final de Heysel, pero su recorrido en los Mundiales llegó, como mucho, a semifinales.

Lothar Matthäus es quizá el caso más llamativo, porque fue Balón de Oro y ganador del Mundial en 1990. Y estuvo a punto de ser campeón de Europa, pero perdió las dos finales que jugó con el Bayern, en 1987 y en 1999.

Algo similar le ocurrió a su compatriota Karl-Heinz Rummenigge, Balón de Oro en 1980 y 1981. Fue doble campeón de Europa con el Bayern en 1975 y 1976, y rozó la gloria mundial en dos ocasiones: pero perdió las dos finales de Mundial que jugó, en 1982 ante Italia y en 1986 ante Argentina.

En una tesitura similar se vio Johan Cruyff, campeón de Europa con el Ajax y Balón de Oro en tres ocasiones. Estuvo a punto de ser campeón del mundo, pero perdió la final de 1974 ante Alemania.