Rodri sobre Sergio Busquets: "Para mí siempre ha sido un referente y es un privilegio que te puedan comparar con él. Siempre lo he admirado mucho."

Rodri Hernández ya es oficialmente jugador del FC Barcelona. El club azulgrana ha anunciado su incorporación tras semanas de especulaciones, rumores y giros inesperados que lo habían situado primero en la órbita del Real Madrid. Lo que parecía un regreso cantado a LALIGA por la vía blanca ha terminado convirtiéndose en uno de los golpes más contundentes del mercado: el Barça se hace con uno de los mejores mediocentros del mundo en plena reconstrucción deportiva.

La operación, adelantada por Fabrizio Romano con su característico 'Here We Go', se ha cerrado en un contexto de máxima expectación. El Barça incorpora así a un futbolista que no solo aporta nivel inmediato, sino que encaja de manera natural en la identidad que el club busca recuperar.

Las palabras de 2020 que hoy cobran un nuevo sentido

Con el fichaje ya confirmado, han resurgido unas declaraciones de Rodri en 2020 que hoy parecen casi proféticas. En una entrevista en Universo Valdano, el centrocampista explicaba que había crecido futbolísticamente observando el Barça de Guardiola y que dos de sus grandes referentes eran Xavi Hernández y Sergio Busquets.

Rodri afirmaba entonces: "Nunca se había visto un fútbol tan bonito, estético y sencillo. Veía al Barcelona, me fijaba en Busquets, Xavi… y uno a veces se refleja y dice: mi perfil es de este modo".

Seis años después, ese perfil desembarca en el Camp Nou.

Busquets, el referente que ahora tendrá más cerca

El nuevo fichaje azulgrana ha reiterado en varias ocasiones su admiración por Sergio Busquets, a quien considera un modelo futbolístico y personal. En sus palabras más recientes, Rodri lo definió como "gran amigo, compañero y referente", y celebró que, con Busquets ahora en el filial, podrá verlo más a menudo.

Rodri y su admiración por Busquets: "Intenté absorber muchas cosas de él en la Selección" / @esport3

Ambos comparten una lectura privilegiada del juego, una capacidad extraordinaria para ordenar el equipo desde la base y una interpretación del rol de pivote que ha marcado una era. La llegada de Rodri supone, en cierto modo, la continuidad natural de una posición que durante más de una década tuvo nombre propio en el Barça.

Xavi, el otro pilar del estilo que marcó a Rodri

La figura de Xavi Hernández también ocupa un lugar central en la formación futbolística de Rodri. El actual entrenador del Barça representa uno de los grandes exponentes del estilo que el centrocampista siempre ha valorado: posesión, control, precisión y lectura del juego.

Xavi Hernández, perseguido por Xabi Alonso y Karim Benzema en un clásico. / X.FERRÁNDIZ

El fichaje coloca a Rodri bajo las órdenes de uno de los jugadores que más influyó en su manera de entender el fútbol. Una coincidencia que añade una dimensión emocional y simbólica a su llegada al Camp Nou.

Un estilo que encaja de forma natural en el Barça

Rodri es un mediocentro de posición, acostumbrado a asumir responsabilidades en la construcción del juego y a marcar el ritmo de cada posesión. Su perfil encaja de manera orgánica en la filosofía azulgrana, donde el pivote es una pieza estructural.

Su capacidad para interpretar el juego desde la base, ordenar la salida de balón y dar sentido a cada movimiento colectivo lo convierte en un fichaje estratégico para un Barça que busca recuperar su identidad.

El fichaje de Rodri por el Barça convierte sus declaraciones de 2020 en algo más que una reflexión: se transforman en un hilo que une su formación futbolística con su presente profesional.

El jugador que admiraba el Barça desde la distancia ya viste de azulgrana.Un movimiento que no solo refuerza al equipo, sino que también cierra un círculo simbólico que empezó hace años.