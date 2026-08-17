Rodri, el primer Balón de Oro que ficha el Barça desde Cruyff

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona está cerca de concretarse. El centrocampista español ya ha dado el 'sí, quiero' al conjunto azulgrana y ya hay acuerdo económico con el Manchester City, lo que significa que el Barça firmará al segundo Balón de Oro de toda su historia.

Rodri conquistó el galardón en 2024, después de ganar la Eurocopa con la selección española, en la que fue el MVP, y la Premier League y el Mundial de Clubes con el Manchester City. El jugador de 30 años se impuso a última hora a Vinicius Júnior, que era el gran favorito para llevarse el premio. El nuevo fichaje del Barça, además, aspira a repetir Balón de Oro este año, tras ser nombrado el MVP del Mundial con la 'Roja'.

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

En toda su historia, el FC Barcelona solo había fichado a un futbolista con el entorchado individual por excelencia. Johan Cruyff lo ganó hace 55 años en 1971, cuando lo levantó con la elástica del Ajax. El neerlandés, que fichó por el Barça en verano de 1973, conquistó dos más, uno es mismo año y el siguiente, en 1974, pero ya en las filas del Barça.

El resto de futbolistas con mínimo un Balón de Oro en sus vitrinas lo ganaron en el Barça o tras abandonar el conjunto catalán. Más allá de Cruyff, Luis Suárez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) y Leo Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) son los otros jugadores que alzaron el galardón mientras lucían la elástica azulgrana. En total, el FC Barcelona ha visto como doce veces uno de los suyos era proclamado como el mejor jugador del mundo, récord igualado con el Real Madrid.

La cifra podría aumentar esta temporada si el premio es para Rodri o Lamine Yamal. El centrocampista es uno de los candidatos, junto a Harry Kane y Leo Messi, tras ganar el MVP del Mundial, mientras que el extremo de Rocafonda está en la terna de favoritos, después de un gran curso con el FC Barcelona, en el que participó en 24 goles y 16 asistencias, y la guinda del pastel: el Mundial con España como titular indiscutible a sus solo 19 años.