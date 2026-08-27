Rodri: "Estoy donde quería estar, muy feliz"

Rodri ya es oficialmente jugador del Barça. El centrocampista disputó este jueves sus primeros minutos como azulgrana en la victoria ante el Athletic (2-0), entrando en el minuto 63 en sustitución de Marc Bernal. Un debut muy esperado por la afición, que dejó claro desde el primer momento las ganas que tenía de ver al nuevo fichaje sobre el césped.

La ovación fue sonora ya desde el calentamiento. Rodri respondió al cariño de la grada con aplausos y, cuando finalmente saltó al terreno de juego, volvió a recibir una gran ovación de Montjuïc. "Muy feliz de debutar. Contento por la victoria. Dos de dos. Es importante ir cogiendo ritmo y adaptarse a este gran equipo. Han sido mis primeros minutos y tengo buenas sensaciones", explicó el centrocampista después del partido.

Rodri reconoció que todavía necesita recuperar el ritmo competitivo después de un verano más largo de lo habitual. "Ha sido un verano largo, más de lo normal. Tengo que ponerme rápido a ritmo. Estoy donde quería estar, estoy feliz de cómo se han dado las cosas. Ahora, a trabajar", señaló.

El centrocampista también tuvo palabras para Lamine Yamal, muy activo en ataque a pesar de que Unai Simon, Laporte y la madera evitaron que marcara. "Venía de un momento más cabizbajo, le hemos levantado y se ha visto su mejor versión. Necesitamos eso de él, ese trabajo y esa constancia porque el talento está y los goles llegarán", apuntó Rodri.

Joan Garcia: "Deco y su equipo harán lo mejor para la plantilla"

Joan Garcia también fue protagonista después del triunfo ante el Athletic. El guardameta azulgrana, que suma dos porterías a cero, tuvo poco trabajo bajo palos, aunque volvió a destacar por su seguridad con el balón en los pies. "Firmaría todos los partidos que no me chutaran (ríe). Cada partido te pide algo. Balones a la espalda, balones con el pie. Para eso estamos", explicó en DAZN.

El portero también valoró el gran partido de Unai Simón, que mantuvo su portería a cero pese a la derrota del Athletic. "Claro. El mejor portero del Mundial no lo regalan. Nadie tiene dudas del portero que es. Ha hecho un partidazo, me alegro mucho por él porque hemos ganado, si no, no tanto", bromeó.

Joan Garcia destacó además la versatilidad de los nuevos fichajes y de jugadores como Raphinha, una característica que considera clave para el Barça. "Las incorporaciones, como has dicho, son jugadores que pueden actuar en más de una posición y eso es positivo. Todos los jugadores están muy metidos y concentrados en ayudar al equipo. Si estos jugadores los tienes enchufados y meten goles... mejor".

Por último, el guardameta fue preguntado por el caso Julián y la posibilidad de que el Barça incorpore un delantero antes del cierre del mercado. El catalán respaldó el trabajo de la dirección deportiva: "Tanto Deco como su equipo están haciendo un gran trabajo. Saben lo que tienen que hacer. Si viene un delantero o no, no depende de mí. Harán lo mejor posible para la plantilla. Si viene alguien para ayudar, sea en la posición que sea, bienvenido sea".